El "sectarismo socialista" llega a la UE: apagan el micro al PP para evitar las críticas a Irene Montero en Bruselas

El Partido Popular presentará una queja formal en la Unión Europea para denunciar "el sectarismo de los socialistas europeos", después de que el presidente de la Comisión de Mujer, el socialista Robert Biedron, apagase el micrófono a la eurodiputada Rosa Estarás para acallar sus críticas a Irene Montero. Los hechos se produjeron este martes durante la Comisión de la Mujer celebrada en el Parlamento Europeo, en la que la ministra de Igualdad española estaba llamada a comparecer a fin de explicar las prioridades de la presidencia española del Consejo.

Haciendo uso de su turno de palabra, Estaràs quiso preguntar a Montero si la línea a seguir iba a ser la emprendida con la polémica Ley del sólo sí es sí. La dirigente popular no dudó entonces en recordar cómo esta normativa no solo ha servido para reducir la pena a uno de los condenados de La Manada -el caso que precisamente inspiró la misma-, sino también para beneficiar a otros 1.205 violadores y excarcelar a 121.

Las cifras que escuecen en Europa

Al escuchar estas cifras, el socialista, que tenía justo al lado a la ministra española, le retiró la palabra y le apagó el micrófono, escudándose en que la comisión había sido convocada para discutir las prioridades del semestre y no para ahondar en políticas nacionales. Tras un primer rifirrafe, Estaràs prosiguió su discurso, aludiendo a la importancia que había tenido la visita de una delegación del Parlamento Europeo a España, "en la que se abordó el daño irreparable e irreversible que la ley del solo sí es sí había hecho a España y a Europa". La popular insistió en que, a pesar de haber modificado la ley, la ministra "nunca ha pedido perdón a las víctimas", y fue entonces cuando el presidente de la Comisión decidió dar por concluido su turno de manera unilateral.

Estaràs, que no daba crédito a lo sucedido, reclamaba hacer uso de los tres minutos que le correspondían, alegando, además, que apagarle el micrófono "conculca el principal derecho a la libertad de expresión". Sin embargo, Robert Biedron se mostraba implacable: "No va a ser escuchada. Su micrófono está apagado". La eurodiputada trataba durante varios minutos de hacer valer sus argumentos, pero el socialista no estaba dispuesto a permitir las críticas a una Irene Montero que asentía a su lado. "Por favor, compórtese. Este no es el tema que estamos debatiendo. Si quieren hablar de asuntos locales, vayan a su parlamento nacional", sentenciaba.

La censura, sólo al PPE

La Comisión proseguía así con la intervención de los demás grupos, en una jornada en la que, sin embargo, este episodio no era el único que desataba la polémica. Según denuncia el PP, "a pesar de que muchos de ellos se referían también a temas españoles, el socialista Biedron solo ha interrumpido a los eurodiputados del Partido Popular Europeo". Concretamente, a Gabriel Mato y a Elzbieta Łukacijewska, que fue precisamente quien presidió la misión del Parlamento a España.

Con todo, Estaràs ha lamentado "que se silencie al grupo mayoritario del Parlamento Europeo en esta Comisión" y ha asegurado que en los 14 años que lleva en Bruselas jamás le había pasado nada igual. Por todo ello, ya ha anunciado su intención de presentar una queja formal ante la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ante la que denunciará "la falta de neutralidad del presidente de la Comisión".