El PSOE ya empieza a divisar el faro de la investidura. La carta náutica de Pedro Sánchez señala que es cuestión de semanas. No tanto por ellos, sino por la flota de sus socios. La "intuición política" de los socialistas es que "habrá investidura".

"Hay que darles tiempo porque hay que virar muchos transatlánticos", sostienen fuentes del partido. O lo que es lo mismo: el periodo que necesitan en Junts para que sus bases vean como positivo sostener al Gobierno de España que quieren derrocar.

También hay una fecha en rojo en el calendario: sexto aniversario del referéndum ilegal del 1-O. En cuanto que pase, creen que la situación será más óptica para alcanzar un acuerdo. En Ferraz también cuentan que, tras el fracaso de la investidura de Feijóo, el Rey hará un encargo "rápido" a Pedro Sánchez.

En ese momento, una vez designado, el candidato socialista pondrá pisará el acelerador para lograr un acuerdo con Puigdemont. "Hay que preservar el diálogo con Junts, no condicionado por lo que dice Yolanda Díaz o ERC", remarcan en el entorno negociador.

No desmienten a Junqueras

El PSOE evita comentar los detalles de la negociación pese a que Junqueras ya ha aireado que la amnistía está firmada. "Se ha prometido prudencia y discreción y no podemos quebrar esa confianza", justifican en Ferraz para no comentar más detalles aunque, a diferencia de lo que dice Yolanda Díaz, la unilateralidad no entra

En el entorno de Sánchez sólo les piden "renunciar a sus posiciones maximalistas" pero evitan concretarlos. "Ellos saben cuáles son", señalan porque si algo saben todos es que mandarse mensajes por la prensa es parte de una "estrategia negociadora". Lo que parece que se aleja es una repetición electoral. "No quieren elecciones", matizan en Ferraz sobre sus socios.

Habrá Presupuestos

El optimismo en el Gobierno en funciones es tan grande que, desde este pasado verano, ya están trabajando en los Presupuestos de 2024. La orden la dio Pedro Sánchez. La primera prueba de fuego sería el techo de gasto aunque si es tumbado en el Ejecutivo ya están barajando otras opciones.

Lo que parece es que la negociación, además de la investidura, incluye las cuentas para que el Gobierno tenga margen de maniobra para elaborar la ley de amnistía durante el próximo año.