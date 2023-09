Sémper defiende sus frases en euskera en el Congreso pero asume las críticas del PP: "No somos el PSOE"

Borja Sémper ha salido al paso de las críticas internas en el PP por su actuación ayer durante el primer debate en el que, por primera vez, se permitió el uso de lenguas cooficiales en el Congreso. En plena sesión para decidir sobre la reforma del Reglamento de la Cámara que autorizará oficialmente su uso, el portavoz optó por pronunciar parte de su discurso en euskera, con autotraducción, lo que levantó malestar entre sus propios compañeros.

"Yo intenté evidenciar que, por mucho que quieran los nacionalistas, las lenguas cooficiales no son patrimonio de los nacionalistas, son patrimonio de los españoles y que ya se podía hacer esto", ha dicho durante una entrevista en OndaCero, en la que ha dicho que le pareció una "buena idea" y ha admitido que "avisó a la dirección de su partido de que usaría algunas frases en euskera" antes de subir a la tribuna.

Preguntado por las suspicacias que ha levantado su intervención en el PP, Sémper ha asegurado que "cuando es portavoz de un grupo tan grande, obviamente hay opiniones diversas", reconociendo que "algunos se me acercaron diciendo que no lo han entendido o que no lo comparten" pero, a su juicio, "no pasa nada" porque "nosotros no somos el PSOE, no expulsamos a la gente por pensar diferente y decirlo", ha dicho.

En su opinión, "en los partidos grandes hay que vivir con naturalidad cuando algunos compañeros interpretan que un discurso se podía haber hecho de otra manera". Sémper ha encajado bien los reproches hechos por diputados de su partido que ayer se reconocieron "estupefactos" al escucharle en la tribuna de oradores hablando euskera, cuando apenas un día antes había defendido que su partido hablaría español porque, de otra forma, "estaría haciendo el canelo".

El portavoz del PP ha asegurado que ayer lo que se produjo es "un ataque al español", no una defensa de las lenguas cooficiales, señalando que forma parte del "paquete de cesiones de Sánchez para ser presidente", lo que ha calificado de "nefasto" para España. Además, ha anunciado que "analizarán todas las posibilidades" para recurrir el uso de lenguas cooficiales.