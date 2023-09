El PSOE ha decidido salir al contraataque con una técnica importada de Podemos: referéndum internos para validar una decisión controvertida. El secretario de organización, Santos Cerdán, ha anunciado que "los militantes van a decidir" y que "pasarán a consultas cualquier formación de Gobierno".

El artículo 50 de los Estatutos del PSOE asegura que se someterá a votación "los acuerdos de Gobierno". También habla del "sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el Gobierno a otro partido político". La consulta serviría, por tanto, para respaldar el pacto de PSOE con Sumar pero el enunciando no está cerrado y podría ser más amplio.

La decisión se ha anunciado sólo unas horas después de las críticas de Alfonso Guerra y Felipe González contra la ley de amnistía. Con esta medida interna, Sánchez se escudará en la militancia para firmar el acuerdo con el partido de Puigdemont. "Los militantes pueden elegir", ha afirmado Cerdán que ha añadido que esto no es "como antes". El diputado navarro también ha criticado a los que refundaron el partido es Surenes: "lo respetamos pero no es la decisión del PSOE".

"Dirán que estamos mayores"

González ya anticipó que sus frases no iban a gustar al PSOE y que dirían que "están mayores". "Paradoja es que defendemos las posiciones del partido pero como no se escucha más que ruido de los que piensan que no estamos apoyando al PSOE", afirmaba Felipe González.

Alfonso Guerra recordaba su respaldo a Sánchez cuando decía que la amnistía no era Constitucional. "Decía eso y a mi siempre me cogía defendiendo lo que dice el partido. Yo no he sido disidente. El disidente es el otro que va cambiando", afirmaba el que fuera número dos del partido socialista entre aplausos.

Guerra, que empezó asegurando que esto "no era un complot", no tardó mucho en sentenciar que la amnistía es la "la humillación deliberada de la generación de la Transición" y que "significa la condena de la democracia".

Unas frases que fueron asentidas por Felipe González a su vera. "Lo que uno no puede es saltarse la legalidad", afirmó el presidente de Gobierno entre 1982 y 1996. "No cabe la amnistía en la Constitución", sentenció el histórico líder del PSOE porque "borra el delito" y acusó a Puigdemont de "cargarse la Constitución" y "el Estatuto".