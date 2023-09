Carles Puigdemont está contento. La amnistía está en el saco, tal como no se cansa de afirmar Oriol Junqueras y como sugirió desde los Estados Unidos el propio presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al afirmar que será coherente con lo hecho en Cataluña hasta el momento. Es decir, con los indultos y la reforma del Código Penal a la carta para los separatistas.

Prueba del buen humor de Puigdemont son sus salidas de tono en la red social X, antes Twitter. De entrada, intenta reírse de los medios y descalifica las informaciones sobre los contactos entre socialistas y separatistas para la investidura de Sánchez. "La prensa española me ahorra un montón de trabajo. Cada día me entero de lo que estoy negociando y de lo que pienso y descubro muchas cosas que desconocía. Viendo los esfuerzos por el control del relato, se confirma la impresión de que España no es una nación sino una narración", ha dejado escrito Puigdemont en X.

La premsa espanyola m'estalvia un munt de feina. Cada dia m'assabento del que estic negociant i del que penso, i descobreixo moltes coses que desconeixia 🤣.

Veient els esforços pel control del relat, es confirma la impressió que Espanya no és una nació, sinó una narració. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 21, 2023

Sin embargo, las peticiones económicas del partido de Puigdemont que recogen este jueves los medios forman parte de un documento de la propia formación que cifra la "deuda histórica" con Cataluña del resto de España en 450.000 millones de euros, cifra que llama a la hilaridad y que no ha sido desmentida por el jocoso expresidente autonómico catalán.

La segunda intervención del fugado alude a las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra a Sánchez por avenirse a pactar una amnistía con los partidos golpistas. "Hay políticos que cuando hablan provocan que suba el precio del pan y otros que hacen que suba el precio de la cal viva. De momento, parece que ha habido un repunte en el interés español por el óxido de calcio...", ha señalado Puigdemont también en X.

Hi ha polítics que quan parlen fan pujar el preu del pa, i d'altres que fan pujar el preu de la calç viva.

De moment, sembla que hi ha hagut un repunt en l'interès espanyol per l'òxid de calci… pic.twitter.com/kMsw9tfcmG — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 21, 2023

El prófugo ha tomado las riendas de su partido y ejerce un férreo control hasta el punto de ser la única voz autorizada sobre las negociaciones para su regreso a España con una ley de amnistía bajo el brazo, un anhelo que puede ser posible gracias a la necesidad de Sánchez de contar con los votos de Junts per Catalunya (JxCat) para su investidura. En el PSOE, lejos de afearle sus ataques a España o al expresidente y vicepresidente del Gobierno, se suman al hostigamiento de la izquierda y el separatismo contra Felipe González y Alfonso Guerra.