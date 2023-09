Un diputado veinteañero de Sumar denuncia "represión" en el colegio por hablar aragonés

El diputado de Sumar Jorge Pueyo, nacido en 1995, ha lamentado en sesión parlamentaria que ha vivido reprimido. Reprimido desde el punto de vista idiomático, quiere decirse. Utilizando el aragonés, el lacayo parlamentario de Yolanda Díaz ha tomado este jueves la palabra en la Cámara Baja para confesar que ha tenido "una represión lingüística": "No es tanto la educación que he recibido, no es tanto el hablar bien, sino charlar con respeto. Aquí no hay respeto. Hemos estado reprimidos toda la vida".

La portavoz de Vox, Pepa Millán, criticó a Pueyo por haberse "quejado amargamente de haber sufrido represión en el colegio": "Un diputado nacido en los noventa, como yo. ¿Qué represión es de la que habla?". Millán le preguntó si está en el Congreso "para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio". "Luego le damos un abrazo", concluyó.

Respondiéndole, el comunista Pueyo ha dicho, con impostada indignación, que no ha "podido estudiar en mi lengua y los aragoneses, a día de hoy, no tienen derechos lingüísticos plenos": "Lo único que pido es respeto a todas las lenguas. No hay una lengua común: hay muchas lenguas comunes".