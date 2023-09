De Nexo a la Tercera España: exdirigentes y fundadores de Ciudadanos se lanzan a crear nuevos partidos

Las cesiones que Pedro Sánchez estaría poniendo sobre la mesa para conseguir el apoyo de los independentistas alimentan ya la creación de nuevas plataformas políticas que puedan atraer a los socialistas y votantes de centro-izquierda descontentos con la deriva actual del partido. Conscientes de que Ciudadanos ya está herido de muerte, exdirigentes y fundadores de la formación naranja han anunciado en los últimos días su intención de crear dos nuevos proyectos políticos: La Tercera España y Nexo.

Este último se presenta este sábado en Madrid como asociación de la mano de Edmundo Bal y Francisco Igea, quienes se comprometen a "trabajar en la creación de una iniciativa política reformista y progresista", que rebaje la crispación y que sirva para acoger a todos aquellos votantes que se sientan huérfanos en un momento tan crucial como en el que nos encontramos. Sin embargo, en su presentación en sociedad, los miembros de Nexo han querido dejar claras dos cosas: para empezar que "esto no es un partido político". Al menos no a día de hoy. Y, para seguir, que "esto no es la iniciativa de Bal y de Igea", sino la de un grupo de personas que aspiran a sumar nuevos asociados en toda España.

Los principios de Nexo

Su presidente será Santiago Saura, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y exconcejal de Ciudadanos en el ayuntamiento de la capital y su portavoz, Isabel Fernández Alonso, profesora de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de Impulso Ciudadano. Ambos han denunciado es su presentación en sociedad la "deriva populista" que se ha apoderado de nuestro país y cómo "el poder ejecutivo está invadiendo otros poderes del Estado", provocando un "daño estructural" a nuestra democracia. "Además de denunciar esta situación queremos aportar propuestas que aseguren a futuro que no vayamos a continuar por esta senda de degradación", se ha comprometido Saura.

Para ello, Nexo plantea un decálogo con 15 puntos, en el que trata de presentarse como una asociación de centro. La plataforma apuesta así por la economía de mercado y el impulso de la iniciativa privada, pero también por el "fortalecimiento del Estado de bienestar" y por una "fiscalidad justa, progresiva, común y armonizada", al tiempo que se hacen guiños a la "economía verde" y a la "lucha contra el cambio climático".

En materia política, los fundadores de Nexo abogan por una reforma de la Ley electoral y un "fortalecimiento de las competencias del Gobierno de España", mientras que, en el ámbito social, hacen hincapié en el respeto a la diversidad sexual y a la lucha contra la violencia de género, así como contra aquellos que niegan su existencia.

Tanto Bal como Igea, las caras más visibles del sector crítico de Cs y de esta nueva asociación, han tratado en los últimos días de atraer a la vieja guardia del PSOE, defenestrada por Pedro Sánchez y los suyos. Por lo pronto, cuentan con el que fuera ministro del Interior de Felipe González, José Luis Corcuera, como padrino de Nexo.

La Tercera España

Se da la circunstancia de que el exvicepresidente de Castilla y León también es uno de los firmantes de La Tercera España, el partido que promueven intelectuales como Fernando Savater, Francesc De Carreras o Andrés Trapiello y que ya contempla incluso presentarse a las elecciones europeas de junio de 2024, según The Objective. Sea como fuere, lo que deja claro su manifiesto es que será un partido de "izquierda no populista y no personalista", de corte "socialdemócrata" y favorable a una gran coalición.

En un durísimo análisis de la situación actual, los firmantes denuncian que el actual Gobierno de Pedro Sánchez, "minoritario pero hipertrofiado, ha dado en los últimos cincos años un recital sin precedentes de falsedades, contradicciones, incompetencia –salvo en materia de propaganda– y culto a la personalidad de su secretario general". Y lo más preocupante, subrayan, es que a pesar de haber sido rechazado "dos veces seguidas en las urnas" pretende mantenerse en el poder a costa de "una multitud abigarrada de micropartidos cuyo único nexo de unión es su repudio a la Constitución y a sus instituciones".

Frente a ello, sin embargo, tampoco la derecha habría estado a la altura: "Parece contentarse con el papel de remediadora de los desperfectos y bancarrotas que la izquierda deja como una estela cada vez que se ve obligada a abandonar el poder". Por todo ello, apelan a la necesidad de apostar por una tercera vía. "Por racionalismo e instinto de conservación, contribuyamos a la creación de un partido de izquierda socialdemocrática, apelemos a la Tercera España, hoy huérfana de representación, y evitemos la inmolación a que el juego de los actuales partidos nos empuja", reclaman los firmantes, entre los que también se encuentran Francisco Sosa Wagner, Iñaki Ezkerra O Grabiel Tortella, entre otros.

Sus principales propuestas

"En la presente coyuntura, algo fundamental se echa de menos en nuestra estructura política: un partido de izquierda no populista y no personalista, un partido moderno, de corte socialdemócrata, europeo, y, valga la redundancia, de conductas transparentes, democráticas y no jerárquicas, que permita a los votantes españoles recuperar las prácticas, valores e instituciones de la Transición española, universalmente admirada, y que dio lugar al más largo período de concordia, bienestar y desarrollo de nuestra historia reciente", concluyen en lo que pretende ser una declaración de principios del nuevo partido.

En cuanto a medidas concretas, La Tercera España deja claro que "la separación de los tres poderes debe estar protegida en nuestra legislación", al tiempo que abogan por "reducir las ventajas de los políticos", entre ellas "los privilegios del aforamiento". Además, se comprometen a "limitar el número de ministerios a lo estrictamente necesario" y a "no tomar nunca medidas de importancia o trascendencia que no hayan sido previamente incluidas en su programa electoral o no hayan sido aprobadas en referéndum".

En materia económica, los impulsores de este nuevo partido apuestan claramente por la economía de mercado y por acabar con los "prejuicios" hacia la empresa privada, mientras que, en el plano educativo, se comprometen a poner fin a la imposición lingüística y recuperar la cultura del esfuerzo. "La educación a sus tres niveles debe ser valorada como lo que es: una vía de ascenso social, a través de un sistema meritocrático, no un jardín de infancia con tres escalones", defienden.