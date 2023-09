Mientras miles de españoles se manifestaban en la madrileña plaza de Felipe II contra las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas, el presidente en funciones ha respondido firme desde Barcelona. "Hoy se están manifestando en contra de un Gobierno socialista. Pues lo siento... ¡Va a haber un Gobierno socialista!", ha advertido entre aplausos durante su discurso de la Fiesta de la Rosa, celebrada en Gavà.

El líder del PSOE trata así de despejar las dudas ante el posible fracaso de las negociaciones con Puigdemont, al tiempo que defiende que los socialistas apostaron por "pasar página" tras el 1-O, trabajando por la convivencia, pero siempre en el marco de la Constitución: "Nosotros no repartimos carnés de constitucionalista ni damos lecciones. Cumplimos con la Constitución todos los días del año. De pe a pa, de la A a la Z", ha dicho para contraponerlo a un PP que, según denuncia, "se ha negado a renovar el CGPJ".

Con todo, Sánchez ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de no aceptar el veredicto de las urnas del pasado 23 de julio, presentándose a una investidura "que no se creen ni ellos". En esta línea Sánchez considera que el PP "se boicotea a sí mismo" con su manifestación de este domingo contra la amnistía. Además, el presidente ha vuelto a acusar al líder de los populares de alentar el "transfuguismo" ante su pleno de investidura, después de que este domingo volviera a apelar a aquellos socialistas que no comulgan con la deriva actual del PSOE.

Las palabras de Feijóo

Durante su discurso en la plaza de Felipe II, Feijóo ha querido mostrar su agradecimiento "a los diputados del PSOE que están defendiendo lo mismo que han defendido siempre. Es más, lo que su partido defendía hace dos meses". A todos ellos se ha referido para apoyarles en caso de que decidan plantarse en el pleno de investidura que se celebrará entre el martes y el miércoles: "Podrán ser expulsados, podrán ser señalados por su partido, pero serán señalados por la mayoría de los españoles como hombres y mujeres de Estado, que es lo importante. Quizás ya no tengan sitio en su partido, pero seguirán teniendo sitio en la España de la convivencia que ayudaron a forjar".

No ha sido el único dirigente popular en manifestarse en esta línea. "Le pido a los diputados socialistas que defiendan a su partido, no se trata de transfuguismo, sino que defiendan la esencia del PSOE, un partido fundamental en la historia de España que ha defendido la Constitución desde su modelo de sociedad", ha subrayado el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha advertido de que el partido socialista "camina hacia un partido unipersonal, el sanchismo".