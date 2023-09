Abascal ofrece colaboración a Feijóo "hasta desmontar la autocracia de Sánchez"

Santiago Abascal ha querido aprovechar la investidura de Alberto Núñez Feijóo para reforzar las alianzas entre PP y Vox a nivel autonómico y municipal. Consciente de que su apoyo "será insuficiente", ha defendido que su respaldo tiene por objetivo buscar la "colaboración sin remilgos ni complejos" para "cumplir con lealtad lo pactado" para poder "desmontar la autocracia de Sánchez".

El tono conciliador de su discurso no ha estado exento de reproches al PP, por la campaña electoral del 23-J y su actitud durante las mociones de censura de Vox. "Podríamos decirles que hay que saber sumar, que no dan los números o que es una investidura ociosa o un balón de oxígeno al PSOE pero no lo creo, es una buena ocasión para retratar al peor gobierno de la Historia de España", ha dicho recordando las palabras que les dedicó el PP por censurar a Sánchez.

El líder de Vox les ha criticado también por haber contribuido "al cordón sanitario que la izquierda quiere imponer a millones de españoles", afeándoles haber dicho que "daban más miedo que Bildu" o que "son homófobos, xenófobos o racistas", en referencia a la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

"Nuestro voto conjunto es un comienzo para la alternativa que tenemos el deber de construir porque es nuestra responsabilidad histórica", ha defendido en cualquier caso Abascal, presentando su apoyo como "la única respuesta posible ante la amenaza golpista", en referencia a Pedro Sánchez y sus cesiones a los separatistas con la amnistía. "Demuestre que su gobierno está dispuesto a rectificar los disparates de la izquierda", le ha implorado, apostando por "buscar puntos en común y dejar para más adelante nuestras diferencias".

Abascal incluso ha advertido a Feijóo contra quienes "van a susurrarle que hay que acabar con Vox", proclamando que "Vox no va a desaparecer". "Acepten la realidad y regresen a la distancia infinita con lo enemigos de España y la convivencia. Nos tendrán al lado", remataba durante su discurso, al que el líder del PP ha respondido dándole las gracias por el apoyo, aunque ha utilizado su réplica para responder, sobre todo, al socialista Óscar Puente, elegido por el PSOE para debatir con Feijóo en lugar de Pedro Sánchez.

El líder del PP sí ha lamentado la fragmentación del centroderecha español, dando a entender que, de no existir Vox, sumaría 190 escaños. Una apreciación que Abascal le ha afeado, preguntándose irónicamente si esos cálculos "los han hecho las empresas demoscópicas que auguraron su mayoría absoluta el 23-J". El líder de Vox ha recordado que esa ruptura fue "responsabilidad de Mariano Rajoy".