Demoledora respuesta de Feijóo a Sumar y Yolanda Díaz: la "diputada intrépida" que huyó de Galicia

Feijóo ha recordado, durante su réplica a la portavoz de Sumar Marta Lois, que no le han escuchado hablar en gallego porque no han podido entrar en el parlamento gallego y antes de que los votantes les echaran de allí "una diputada intrépida" Yolanda Díaz salió corriendo.

Feijóo se ha referido con sorna también las palabras de Marta Lois, que calificó la investidura de "viaje a ninguna parte". "Yo no sé si los diputados de Sumar caben o no en un cohete", ha ironizado Feijóo tras la surrealista intervención de Yolanda Díaz durante este pasado fin de semana. La bancada popular no ha tardado en estallar en una carcajada y los ministros socialistas se han mirado incrédulos. Algunos, cabizbajos.