El desprecio de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo no ha tenido ningún efecto en la moral del candidato del PP que, en esta segunda sesión, ha tirado de firmeza para responder a los portavoces del PNV y Bildu, que ayer no pudieron intervenir. "Todo lo que tenga que decir Bildu que no venga precedido de una disculpa real por los crímenes de ETA no tiene ningún valor", ha arrancado diciendo después de escuchar a Merche Aizpurúa, a la que se ha dirigido llamándoles asesinos, fascistas o terroristas.

Después, dirigiéndose a Pedro Sánchez, Feijóo ha retratado la inmoralidad de su alianza: "Hay que tener cuajo para pactar con quienes no condenan a los asesinos de tus compañeros de partido", le ha dicho mientras el líder del PSOE disimulaba mirando el móvil mientras apretaba los dientes y negaba con la cabeza baja ante las palabras del candidato del PP, que ha repetido en varias ocasiones que "él no quiere los votos de Bildu, que se los deja a Sánchez".

Aitor Esteban ha confirmado que votarán en contra de la investidura de Feijóo, justificando primero que su negativa desmonta las "mentiras" de Bildu cuando dijo en campaña electoral que el PNV ya tenía un pacto cerrado con PP y Vox. "Para añadir nuestros votos tendría que restar primero los 33 de Vox", le ha advertido. El portavoz nacionalista revelaba después el precio a su apoyo a Sánchez: "Entre Feijóo y amnistía, como plantea Cuca Gamarra, pues amnistía", proclamaba Esteban entre aplausos de los de Bildu.

La respuesta del candidato del PP no se hacía esperar. Lejos de volver a tenderles la mano o intentar cortejarles para logra su apoyo, Feijóo ofrecía una larga respuesta que desmontaba todos sus argumentos y dejaba completamente desencajado a Esteban que, desde su escaño, observaba incrédulo al candidato del PP ante los duros golpes que le propinaba. "Quieren ser un kleenex en los próximos años", ha llegado a llegado a decirles hurgando en la herida por la que desde hace tiempo supura el PNV, temeroso de que Bildu gane las elecciones vascas que se celebran en unos meses.

"Que tenga cuidado el señor Aitor Esteban con los maratones porque a ustedes les están empezando ganar los maratones", le recordaba Feijóo que le recordaba que su base social es conservadora y hay una parte que "siente desazón" al ver cómo se alía con la izquierda del PSOE, Unidas Podemos, Bildu o ERC. "Dice que entre Feijóo y amnistía, amnistía pero, a la vez, que el Rey tiene que ser sometido a la ley, o sea, el Rey tiene que estar sometido a la ley pero un expresidente de la Generalitat no", remataba.

En cuanto a las lenguas cooficiales, Feijóo ironizaba con el intento de Pedro Sánchez de hacerlas oficiales en la UE pero priorizando al catalán sobre el euskera. "Diríjase al ministro de Exteriores, que quería que entrase el catalán antes que el euskera", le ha recordado mientras el portavoz del PNV evitaba mirarle visiblemente molesto ante el discurso del candidato del PP hasta el punto de que, en su turno de réplica, ha tirado de ironía para decir que "hoy ha hecho hoy más amigos".