Pam arremete contra los médicos: "Casi siempre el cuerpo correcto es el de los hombres"

Ángela Rodríguez Pam vuelve a desatar la polémica tras atacar ahora a los médicos y a la Medicina en General. Ha ocurrido durante la conferencia Garantía de la Salud Sexual y los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Unión Europea que se celebró el pasado 28 de septiembre en la ciudad de Zaragoza.

La secretaria de Estado de Igualdad ejercía como moderadora de la conferencia y aprovechaba dos testimonios de invitados a la misma para atacar a los profesionales de la Medicina insinuando su perfil machista. Lo ha hecho al señalar que "casi siempre consideran que el cuerpo correcto es el del hombre y el incorrecto el de la mayoría de las mujeres". Es por ello por lo que se atreve a defender incluso que hace falta una transformación de la Medicina en General.

"La profesión de los médicos, toda la comunidad médica también tiene que transformarse. Es evidente que la Medicina es una institución que muchas veces representa la idea de un cuerpo correcto y un cuerpo incorrecto; y casi siempre el cuerpo correcto es el de los hombres, y casi siempre el cuerpo correcto es el de las mujeres que van por un camino muy estrechito por el cual la mayor parte de las mujeres no solamente no podemos, sino que no queremos transitar", ha dicho Rodríguez Pam.

Ataque a los médicos que protagoniza la secretaria de Estado después de que este mismo acto comenzara ya con polémica y desencuentro entre Irene Montero y la presidenta de las Cortes de Aragón a las puertas del Palacio de la Aljafería, en Zaragoza.

En el saludo protocolario la ministra de Igualdad saludaba a Marta Fernández provocándola con una defensa del aborto. "Me alegro que nos encontremos en un evento europeo para defender el derecho al aborto", le espetó, a lo que la de Vox respondió no estrechando la mano de la ministra.

Tampoco estrechó la de Rodríguez Pam que, tras Montero, forzó el saludo para que la imagen de Fernández negándose quedara retratada ante los medios presentes.