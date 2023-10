Alberto Núñez Feijóo se ha reunido por espacio de una hora y media con el Rey Felipe VI, dentro de la segunda ronda de consultas que lleva a cabo con los grupos para designar un nuevo candidato a la investidura, después de que resultara fallida la del líder del PP. Feijóo le ha trasladado su respaldo absoluto y ha advertido contra las "mentiras" y "teatralización" a la que vamos a asistir los próximos días porque Pedro Sánchez ya tiene un pacto cerrado con sus socios.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, después de reunirse con el monarca, Feijóo ha criticado a Sánchez por oponerse a su designación como candidato al no tener los apoyos suficientes, pese a ser el ganador de las elecciones, constatando que el líder del PSOE apenas acude con 121 votos asegurados, dado que Sumar no garantizó ayer su apoyo y los independentistas dicen estar todavía negociando.

Una incoherencia que, sin embargo, achaca al interés de Sánchez por ocultar los acuerdos alcanzados con PNV, ERC, Bildu o Junts. "Vamos a ver unas negociaciones opacas", ha advertido, dando por hecho que habrá gobierno formado por una "amalgama de partidos populistas de extrema izquierda", además de los "independentistas que tienen por objetivo liquidar el régimen constitucional" y "no aceptan la legitimidad de la Monarquía en España".

Feijóo no ha descartado una posible repetición electoral en enero, pero ha dicho que todo queda en manos del fugado Carles Puigdemont, ya que de él va a depender "la inmediata política española". Incluso se ha declarado "molesto" por la comparecencia de Yolanda Díaz ayer, posterior a su encuentro con el Rey, cuando ya ofreció su apoyo al PSOE hace semanas, al igual que PNV, ERC o Bildu, recordando que si él ahora no es presidente es "porque no aceptó los requisitos de Puigdemont".

Dado que Sánchez ha sido designado candidato a la investidura por el Rey, y que ha avanzado una ronda de contactos con todos los partidos salvo Vox, Feijóo ha avanzado ya que se reunirá con el líder del PSOE cuando le llame para mantener un encuentro. Sin embargo, no será el primero de la lista ya que el presidente en funciones ha dicho que el primer encuentro se producirá con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, por ser su vicepresidenta.

Oposición del PP en todos los frentes

Después de advertir contra la reedición del "peor gobierno en 40 años de democracia", Feijóo ha querido enviar un mensaje de esperanza a los españoles al defender la labor de oposición que su partido llevará a cabo en todos los frentes, tanto a nivel institucional como judicial y en la calle. En este sentido, ha reiterado su asistencia a la manifestación del próximo 8 de octubre en Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana, asociación que ha destacado como organizadora de la protesta para dejarle todo el protagonismo a la sociedad civil.

"Si soy coherente con mi discurso, debo estar e iré como uno más", ha dicho Feijóo, animando a acudir a todos los españoles para protestar contra una amnistía que da por pactada, aunque ha advertido de que se opondrán a ella para seguir defendiendo la "igualdad" de todos los españoles.