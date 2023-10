Sánchez, tras el encargo del Rey, promete "generosidad" y espera que la amnistía sea "refrendada" por Pumpido

Pedro Sánchez será candidato a la presidencia del Gobierno en una primera sesión de investidura que aún no tiene fecha. La decisión de Felipe VI la ha anunciado este martes la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en una breve comparecencia después de reunirse con el Rey en Zarzuela.

En una intervención desde el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez ha "aceptado" el encargo de Felipe VI de formar Gobierno. "Lo hago con ilusión, ilusión de saber lo que puede avanzar España" , ha afirmado desde el Palacio de la Moncloa tras ser designado.

El candidato del PSOE ha asegurado que "mañana mismo, sin tiempo que perder" comenzarán las reuniones con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios salvo con Vox, al que ha considerado de "ultraderecha".

Comienzan las reuniones "oficiales"

El primer encuentro será este miércoles entre Sánchez y su vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados. "Las negociaciones no van a ser fáciles, van a ser complejas", ha afirmado y, al igual que la presidenta del Congreso, no ha garantizado cuando será la fecha de la investidura. "Me gustaría que fuese cuanto antes", ha añadido.

El candidato propuesto por el Rey ha evitado mencionar la ley de amnistía que se está negociando con Junts pero ha utilizado diversos eufemismos. Sánchez ha prometido "avanzar en la hoja de ruta de la concordia" y en "mejorar la convivencia entre los españoles y los pueblos de España" y prometiendo que "su marco" será siempre "la Constitución española". "Voy a escuchar a todos los grupos parlamentarios y, a partir de ahí, el PSOE se posicionará", ha afirmado sin añadir sobre cómo "culminarán los acuerdos"

Evita hablar de amnistía

"Es el momento de la generosidad", ha afirmado mientras que ha lanzado balones fuera cuando se le ha recordado su oposición a la amnistía asegurando que es inconstitucional. El líder socialista se ha escudado en Cándido Conde Pumpido. "Tienen que ser refrendados por el poder legislativo y pronunciar el Tribunal Constitucional", ha sentenciado.

El candidato a revalidar la presidencia ha sacado a colación los indultos cuando le han preguntado por la amnistía, como si quisiese unir ambas medidas de gracia. "Esa decisión fue acertada y bien tomada en aras del interés general", ha defendido Sánchez sobre el perdón a Junqueras mientras que ha añadido que "la crisis" catalana "se tiene que resolver en el terreno de la política"

Sánchez sí ha sido más claro cuando le han preguntado por el referéndum que piden Junts y ERC. El líder socialista ha matizado que en la Constitución no cabe "un referéndum de autodeterminación" pero no ha hablado sobre otro tipo de consultas. "Nosotros somos los del sí a la concordia y convivencia", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha culpado a Feijóo por "el retraso forzado de cinco semanas" y ha prometido que trabajarán, no sólo en lograr una mayoría de investidura, sino "una mayoría de legislatura". La idea que ronda al Gobierno es la de sacar la candidatura de Sánchez y, a las pocas semanas, los Presupuestos Generales del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado tras el Consejo de Ministros que trabajan con presentar los Presupuestos en breve para que sean aprobados en las primeras semanas de enero.

Sin fecha

Armengol no ha anunciado la posible fecha de esa primera sesión de investidura y ha explicado que primero tiene que hablar con el propio candidato. Los socialistas quieren una fecha "pronto", conscientes que tienen de tiempo hasta el 27 de noviembre. Si no consigue los apoyos antes de esa fecha, habrá repetición electoral.

"Escucharé su propuesta de tiempos necesarios", ha dicho la presidenta de la Cámara Baja a las preguntas de los periodistas sobre la fecha de esa sesión. También ha esperado a que salgan "los acuerdos suficientes" para que la investidura consiga "salir adelante". Sánchez se ha presentado con el único apoyo de los 121 escaños del PSOE.

Ni ERC, ni Junts, ni Bildu han querido asistir a Zarzuela para explicarle al Monarca el sentido de su voto. Otros partidos que sí han asistido, como PNV y Sumar, han preferido guardar silencio. Incluso Yolanda Díaz ha deslizado este lunes que "todavía están lejos de cerrar un acuerdo" con el PSOE y ha esgrimido la distancia que les separa en materia social.