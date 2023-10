Feijóo anuncia "ajustes" en el PP para afrontar la "nueva etapa" en la oposición

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado por primera vez, públicamente, que acometerá "ajustes" en el PP "en cuanto haya nuevo gobierno en España" para afrontar la "nueva etapa" en la oposición. El líder del PP ha dado un mes como plazo máximo para conocer esa reestructuración que afectará "al Congreso, el Senado y al partido".

Se da por hecho que una de las principales afectadas será Cuca Gamarra, que desde hace tiempo ocupa dos cargos de gran relevancia como son la secretaría general del PP y la portavocía del Congreso. El propio Feijóo ha evitado confirmar su continuidad como portavoz parlamentaria durante una entrevista en OndaCero.

"Es una buena pregunta y tendrá la respuesta cuando tomemos la decisión definitiva", ha dicho al ser preguntado de forma expresa por si Gamarra seguirá siendo la cara visible del partido en la Cámara Baja. "De momento, nos hemos comprometido a hacer los cambios de grupo cuando sepamos que hay gobierno en España, imagínese que Puigdemont dice que no es suficiente y hay que votar", ha insistido.

En cuanto a los cambios que pueda acometer en la organización interna del partido, el líder del PP ha dicho que buscan dar respuesta al nuevo ciclo político que se abre ahora, en el que deberán ir a una oposición muy firme contra Pedro Sánchez. "Empezamos una nueva etapa y en la nueva etapa tiene que haber ajustes, claro", ha reiterado, dejando entrever que las personas afectadas todavía no conocen su nuevo destino.

Feijóo ha confirmado también que su apuesta para liderar el PP vasco es el diputado nacional Javier de Andrés, exdelegado en el País Vasco, y que podría ser el único aspirante que se presente en el congreso que celebrará el partido el próximo mes de noviembre. De Andrés daría el relevo a Carlos Iturgaiz que ayer anunció su voluntad de dejar la presidencia del partido, tal y como se esperaba.

Armengol, títere de Sánchez

En plena negociación de Sánchez para formar gobierno, el líder del PP ha acusado a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, de haber consultado con Moncloa la fecha de la investidura del líder del PP, idea que ha repetido varias veces, asegurando que así se lo trasladó ella misma. "Yo le pedí ocho días y me explicó que tenía que ser hasta el 26 de septiembre, es más, me dijo he hablado con Moncloa y los viajes internacionales del presidente...", instándole a dar a conocer hoy cuándo será la investidura de Sánchez.

De esta forma, Feijóo ha abonado la idea de que haber tenido un mes de plazo para negociar beneficiada, sobre todo, a Sánchez, aunque ha admitido que en la decisión influyó también la voluntad de no hacer recaer una posible repetición electoral en Navidades o Reyes.

En cuanto a lo ocurrido el 23-J, el líder del PP ha asegurado, por primera vez, que los pactos autonómicos con el Vox "perjudicaron al PP" y "beneficiaron a Sánchez", señalando esos acuerdos como una de las causas de no haber conseguido mejores resultados para llegar a la suma necesaria que le habría permitido ser presidente.