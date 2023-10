Bildu reclamará a Sánchez la selección vasca de fútbol con la FIFA y la UEFA en contra

Bildu tocará más teclas de las que ha mencionado en su negociación de investidura con Pedro Sánchez. Se trata de teclas para garantizar un avance del sentimiento separatista y que pretenden arrebatar, además, banderas al PNV. Por ejemplo, la creación de una supuesta selección nacional vasca de fútbol, una reclamación clásica del PNV que ahora quiere anotar Otegi.

Negativa de UEFA y FIFA

La polémica sobre la selección vasca de fútbol no ha salido del Parlamento de Vitoria. Bildu ya se la ha reclamado a Íñigo Urkullu. Y el propio presidente regional y su partido, el PNV, no han dejado de reclamárselo al PSOE. Pero el problema radica en que tanto la FIFA como la UEFA han dejado claro en reiteradas ocasiones que no existe una posibilidad legal de materializar este proyecto porque la Federación Vasca forma ya parte de la Federación Española de Fútbol (FEF).

Pero ahora Bildu quiere jugar a otro juego: al de forzar negociaciones que dejen claro que es capaz de pedir más cosas que el PNV y el de demostrar que Pedro Sánchez está arrodillado a sus deseos. Y, por eso, volverá con la reivindicación de una selección supuestamente nacional de fútbol del País Vasco. Hay que recordar que el PNV y el PSOE firmaron ya un primer documento de cara a la investidura de Pedro Sánchez en 2019. Y allí ya se encontraba el punto del impulso de las secciones vascas oficiales.

Bildu sabe que el verdadero obstáculo no es Sánchez —le daría sin problema la selección— sino que son las federaciones internacionales. De hecho Bildu juega con dos agendas: la de las peticiones más mediáticas y las de fondo. Y entre estas segundas se encuentra un referéndum separatistas y, de nuevo, una amnistía. Para los etarras.

Junts y ERC han pedido ya la amnistía de los delincuentes separatistas. Y, una vez implantada, la pretende utilizar Bildu para invocar el término "preso político" y aplicarla a los terroristas y asesinos etarras. Ese el plan oculto tras la exigencia del separatismo catalán de un vaciado de los delitos del 1-O y legitimación de los comportamientos subversivos contra el orden constitucional. Una amnistía que Oriol Junqueras asegura que "está ya pactada" y que deslegitimaría de tal manera la condena penal de la violencia independentista que llegaría a poder ser usada por los etarras.

Una oportunidad para los etarras

Los círculos de Bildu no ocultan su satisfacción por el avance de la amnistía. Sobre todo, porque abre una puerta legislativa a su extensión a los asesinos etarras. La causa radica en la deslegitimación del Gobierno, régimen, Justicia y Constitución que han amparado hasta ahora la aplicación de condenas por delitos relacionados con el separatismo. Y es que en Bildu no ocultan que esa base de deslegitimación abre la puerta a una calificación similar como "presos políticos" y "condenados políticos" aplicada a los etarras, puesto que, si la Justicia, gobiernos o Constitución que han albergado las condenas o procesos judiciales no han tenido en cuenta la ahora exigida legitimidad de las reclamaciones independentistas, debería volver a evaluar sus actuaciones para considerar la violencia como "parte de una respuesta legítima frente a la represión del Estado español", según esa argumentación.

La puerta de entrada de esta tesis enloquecida sería la aplicación de la amnistía a los delincuentes del 1-O. Una carta de presentación inadmisible pero menos difícil de masticar por la opinión pública que la petición expresa de una amnistía para los asesinos etarras. Pero, a efectos jurídicos, lo cierto es que esa amnistía lleva implícita una deslegitimación institucional y constitucional brutal y una equivalente legitimación de la violencia como respuesta a una pretendida imposición centralista que dejaría a un tiro de piedra política la exigencia de su traslado a los etarras.