Las "irrisorias" dietas que Marlaska paga a los agentes desplazados a El Hierro para atajar la crisis migratoria

La crisis migratoria que azota a las Islas Canarias y particularmente a El Hierro está pasando factura a policías y guardias civiles, que no solo tienen que afrontar interminables jornadas laborales, sino que, además, tienen serias dificultades para cubrir sus gastos de alojamiento y manutención en caso de haber sido desplazados desde otras islas.

Con sus poco más de 11.000 habitantes, El Hierro carece de comisaría de Policía Nacional. "Los agentes solamente van dos o tres veces a la semana para hacer DNI, pasaportes y documentación, pero destinado en la isla no hay ningún policía nacional", explica Marcos Santiago, secretario general del SUP en Canarias. De esta forma, la seguridad de sus habitantes recae únicamente en la Guardia Civil. Sin embargo, según fuentes sindicales, "no se llega ni a 50 agentes, por eso han tenido que enviar más comisionados".

Tanto policías como guardias civiles han sido trasladados en los últimos días desde otras islas para atender a los cerca de 1.300 inmigrantes que han llegado esta semana a El Hierro, lo que equivale al 11% de su población. Lo llamativo es la "irrisoria" cantidad que unos y otros reciben para buscar un hotel en el que dormir, así como para desayunar, comer y cenar: en total, 77,13 euros, una cifra con la que "en esta isla es imposible sobrevivir".

Dietas congeladas desde 2005

"Interior tiene congeladas las dietas de los agentes desde hace 18 años. El importe sigue siendo el mismo que en 2005, pese a que el precio medio del alojamiento ha subido un 79,28% y el de manutención ha aumentado entre un 10 y 15% -denuncian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Canarias-. Y en grandes ciudades y en las islas, peor todavía".

Concretamente, el Ministerio del Interior da a los agentes que se ven obligados a desplazarse 28,21 euros diarios para costear desayuno, comida y cena, y otros 48,92 euros para cubrir, en teoría, cada noche de hotel a la que tengan que hacer frente. "Por ese precio, no encuentras hotel en ningún lado", insisten los guardias civiles.

Los policías comparten su indignación. "Al ser una isla como El Hierro, los lugares donde nos podemos alojar sobrepasan la dieta de alojamiento, que son aproximadamente 49 euros por día, y cuando consigues algo más económico, no reúne las condiciones de salubridad ni de necesidades básicas para la estancia de una semana", denuncian desde la Alternativa Sindical de Policía (ASP) de Canarias.

Al margen de la suciedad que pueda haber, los agentes explican que los alojamientos más baratos son pensiones en las que "no hay ni servicio de lavanderia" para lavar el uniforme -con lo que han de sumar otro gasto más- "ni cocina ni nevera para una triste botella de agua o de leche" para evitar tener que desayunar en una cafetería, por ejemplo. "Los apartamentos más económicos que nos han ofrecido en El Hierro son individuales y a pagar 61 euros por día que, aunque los justifiques, la administración solo te paga los 49. Por consiguiente, el funcionario lo tendría que pagar de su bolsillo", explica la ASP.

La solidaridad de los empresarios

La misma denuncia formulan desde el SUP, que lamenta, además, que cuando los agentes consiguen algo más barato es, en muchos casos, gracias a la solidaridad de los empresarios y no a las gestiones del Gobierno. "A los que van a Fuerteventura o a Lanzarote les hacen un precio especial y por 77,13 euros les dan todo: alojamiento y las tres comidas, pero eso es un favor, porque saben la presión migratoria que hay y lo que están teniendo que aguantar los compañeros", explica Marcos Santiago.

Sin embargo, aun agradeciendo el gesto, los sindicatos hacen un llamamiento a Marlaska: "Lo que no puede ser es que el empresario esté perdiendo dinero o que el policía tenga que poner en su bolsillo porque la administración no le cubre los gastos. Y porque aquí todos somos conscientes de la problemática que hay y todos empujamos, pero el que tiene que poner los medios es la administración. No puede ser que el policía dependa de que un empresario le haga el favor".

A ello se suma la dificultad de comer en cualquier sitio, pero particularmente en lugares turísticos. "Dime tú con 28,21 euros dónde desayunan, comen y cenan todos los días", se pregunta el secretario general del del SUP.

Agentes desbordados

A pesar de las carencias económicas, policías y guardias civiles están haciendo estos días un esfuerzo encomiable en El Hierro, donde han tenido que hacer frente a una avalancha de más de 1.200 inmigrantes en apenas 48 horas. En total, en lo que va de año ya son 3.727, según las cifras facilitadas por los sindicatos. "Trabajan hasta 12 o 14 horas seguidas, porque no dan abasto -explica Marcos Santiago-. Los compañeros que llegaron el lunes a la una de la tarde, estuvieron trabajando hasta las 3 de la madrugada".

Mientras tanto, las comisarías de las que proceden los agentes desplazados también sufren lo suyo, ya que han de apañarse con menos agentes para las labores del día a día, pero también para atender a los inmigrantes que, a su vez, les envían desde El Hierro precisamente para evitar la saturación de esta pequeña isla.