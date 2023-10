Yolanda Díaz quiere legalizar la manifestación del "coño insumiso" y los insultos a España en "campos de fútbol"

Fue hace más de un año cuando el PSOE dio su respaldo a la tramitación de una norma de ERC y Bildu que pedía despenalizar los ultrajes a la Corona. Ahora los comunistas de Sumar y Yolanda Díaz van a más. Sabíamos que pretendían liquidar los delitos de injurias a la Corona y a la nación. Pero el texto de su reforma crece y pretende modificar la Ley Orgánica del Código Penal para legalizar la manifestación del "coño insumiso", los insultos al Rey o los silbidos al himno español en campos de fútbol, sólo por poner algunos ejemplos expresos que cita el texto de los socios de Pedro Sánchez.

Aluden a la "libertad de expresión"

El texto del partido de Yolanda Díaz ha sido ya registrado en el Congreso de los Diputados. Tal y como publicó Libertad Digital hace dos semanas, busca una barra libre de críticas a la nación y sus símbolos. Pero los detalles del articulado demuestran que los de Sumar buscan un clima de ataque a la religión, el Rey y España sin precedentes. Sumar señala en un redactado que en la actualidad hay una vía que "amordaza y reprime la libertad de expresión": el "cauce penal". Según los mismos que respaldan erradicar el derecho de los alumnos a expresarse en español, "a través de la aplicación de determinados artículos del Código Penal se criminalizan conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad —la procesión del Coño Insumiso—, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los Reyes de España".

Evidentemente las críticas al Rey no están penalizadas, con lo que es de suponer que se refiere a injuriar o calumniar. "En esta última vía, en la que se aplica el Código Penal, se han detectado que se están utilizando tipos penales totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución Española e impropios de una democracia desarrollada", afirma el partido que apoya ahora la amnistía a, entre otros, el golpista indultado Oriol Junqueras, el prófugo Carles Puigdemont o todo el resto de condenados por el 1-O aún no indultados. Y es que, para Yolanda Díaz, "estaríamos hablando de delitos que chocan frontalmente con la libertad de expresión desde su propio enunciado y que procede derogar. Son artículos del Código Penal cuya influencia proviene de la dictadura y que por tanto no tienen cabida en un sistema democrático y plural".

Burla, sátira o escarnio público, entre otros

Para los comunistas, entre esos artículos se encuentra el que recoge el "delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525 del Código Penal". "En el actual Código Penal se exige que el escarnio o burla se realice «para ofender los sentimientos religiosos». Por lo tanto, la jurisprudencia ha entendido correctamente que en un sistema democrático la crítica expresada mediante burla, sátira o cualquier otro tipo de opinión contra las confesiones religiosas está amparada por la libertad de expresión", afirma Sumar. "Es por ello que hasta ahora han sido pocos los procedimientos que se han materializado en juicio oral y, de éstos, una cantidad menor han acabado en condena. Esta situación sin embargo está cambiando en los últimos años, donde no solo asociaciones privadas sino también la propia fiscalía lo utiliza para formalizar acusaciones, por ejemplo, contra personas que realizan montajes artísticos con imágenes religiosas", añaden los socios de Sánchez.

Otro de los artículos que Sumar quiere eliminar es el que castiga los "Delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal". "Esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión. En un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia".

Una reclamación reiterada

Hay que recordar que Podemos -origen de Sumar y formación englobada ahora en las filas de Yolanda Díaz y, en concreto, Pablo Iglesias o Irene Montero, no han dejado de reclamar acciones judiciales contra personas que han hecho sonar el himno cerca de su casa o escrito insultos en carreteras cercanas a su lugar de vacaciones. Y, por último, Sumar quiere también barra libre para atacar a los símbolos nacionales. Mientras afirma que no se respeta un supuesto sentimiento nacional de Cataluña o el País Vasco -inexistente en ninguna disposición legal-, exige despenalizar "las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, recogidas en el artículo 543 del Código Penal". Y afirma que "este delito se está aplicando para atacar la libertad de expresión, reprimiendo la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional. Ponerse de acuerdo cientos de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de la Copa del Rey de fútbol y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito. Silenciar el himno nacional no entraña ataque contra la patria, sino una legítima expresión de la libertad de expresión", afirma.