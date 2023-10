Feijóo sale "preocupado" de su reunión con Sánchez y pide nuevas elecciones: "No tiene límites para conseguir su fin"

Sólo 40 días después de su última reunión, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han vuelto a encontrar en privado en una sala del Congreso de los Diputados. Ha sido una hora de reunión en la que ambos han vuelto a constatar sus diferencias. "Le he visto con una absoluta seguridad de que va a ser presidente del Gobierno. Intuyo que las negociaciones van bien", ha afirmado el presidente del PP tras el encuentro con el líder socialista.

Feijóo ha acudido "a hacer las preguntas que no me respondió durante la sesión de investidura". El líder popular le ha interrogado por la amnistía o el referéndum de la autodeterminación que pide ERC. En otras palabras: "¿Qué está dispuesto a hacer y qué precio está dispuesto ha pagar", según ha resumido.

Las respuestas de Sánchez no han satisfecho al líder de la oposición. "Lo que antes era silencio ahora son perífrasis", ha afirmado el presidente del PP que ha considerado "preocupado" dado los "antecedentes" de Sánchez. "Me ha trasladado el fin, no los medios" , ha terciado Feijóo que ha añadido que "cuando alguien está tan seguro y obsesionado con el fin, es cuando utiliza cualquier medio". "No tiene límites para conseguir su fin", ha sentenciado sobre Sánchez.

La solución para Feijóo es una repetición electoral, que se produciría el 14 de enero. "Si tan seguro está de que la justicia española ha de ser desigual, que lo consulte a los españoles en unas elecciones generales", ha expresado sobre la ley de amnistía que el PSOE está negociando con Sumar, ERC y Junts.

Alberto Núñez Feijóo ha pedido que "no haya señoritos que estén por encima de la ley". Durante su encuentro en privado, Feijóo "no ha tenido la suerte" de que Sánchez pronunciase la palabra amnistía. "Quizás porque no estaba la señora Von der Leyen a mi lado", ha deslizado con ironía el gallego. El líder de la oposición también se ha mostrado "preocupado" por la posición "de buena parte de los socios del Gobierno" por sus simpatías con Hamas tras el asesinato de más de 700 israelíes.

Sánchez pide "contención"

La respuesta por parte del PSOE venía por parte del portavoz parlamentario, Patxi López, que "ha lamentado que una persona con un solo tuit haya adoptado una decisión que no se comparte", en referencia al tuit de la diputada de Sumar, Tesh Sidi, elogiando la "la lucha palestina" tras los atentados de Hamas asesinando a más de 700 israelíes. "La política exterior la marca el presidente del Gobierno", ha sentenciado

López ha pedido "respeto a los símbolos que son de todos" .Fuentes socialistas también recalcan que, al final de la reunión, Sánchez le ha pedido "respetar los resultados electorales del 23-J" y "contención en su intento desesperado de agitar la calle". Es decir, de manera preventiva le ha endosado los abucheos que pueda sufrir el 12 de Octubre.

El portavoz parlamentario del PSOE incluso ha atacado la manifestación de Sociedad Civil Catalana de este domingo en Barcelona. "¿Tú viste lo que coreaban?, ¿tú viste las pancartas?, ¿tú viste los eslogans?", se ha preguntado López que ha acusado a la derecha de "actuar de manera antisistema" cuando pierde el poder. "No vale prender fuego para luego decir que soy el bombero", ha atacado.

López ha lamentado que pidan a Sánchez que "responda" por la amnistía porque es "algo que no sabemos si va a existir o no", pese a que el propio jefe del Ejecutivo en funciones ha reconocido que se está negociando. También ha descartado la repetición electoral que le pide Feijóo porque le ha recordado al "niño que se lleva el balón a casa". " Si no gano yo, que se repita las elecciones", ha ironizado sobre el PP. "Los ciudadanos no se equivocan, nos mandatan", ha sentenciado.