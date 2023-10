Alberto Núñez Feijóo ha dicho que, si no consigue los apoyos suficientes en futuras elecciones, "seguiré hablando con Vox e intentaré gobernar mi país". Aunque no está "de acuerdo con muchas propuestas de Vox", rechaza "el cordón sanitario que se le ha puesto a Vox": "Es curioso que el presidente del Gobierno se vaya a reunir con Bildu", una fuerza política "que es heredera de una banda terrorista, que llevaba más de 40 personas con delitos de sangre en sus listas, y no se quiera reunir con Vox".

El del PP ha reconocido que "determinados posicionamientos de Vox han llamado al voto de izquierdas", pero también ha agradecido a la formación de Abascal "el apoyo y la generosidad de la renuncia a la entrada del Gobierno".