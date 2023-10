Junts escenifica un distanciamiento con Sánchez y el PSOE se niega a dar explicaciones

En la Casa Blanca hay un día para "sacar la basura". No se refieren a los residuos orgánicos, sino aquellos temas a los que no quieren que se le preste mucha atención en la rueda de prensa diaria que protagonizan. Tal y como puede ver en un capítulo de la serie El ala oeste de la Casa Blanca, los viernes es el día de utilizar esta jerga política. Es un día de menos consumo informativo, a las puertas del fin de semana, y cuando todo el mundo quiere acabar antes para disfrutar del asueto: los ciudadanos y también los periodistas.

Pedro Sánchez ha decidido que los viernes es el día de "sacar la basura", aprovechando además que medio país está de puente. En apenas tres horas ventiló dos de las reuniones más incómodas de cara a su investidura. A primera hora, a las 9:30, se hizo la foto con los portavoces de Bildu. A las 11:30, se reunió con Miriam Nogueras de Junts. Los herederos políticos de Batasuna y el partido catalán más radical.

Distanciamiento ¿real o fingido?

Durante una hora y veinte minutos, Sánchez estuvo reunido con la portavoz del partido del fugado Carles Puigdemont. A su salida, Nogueras trató de escenificar un distanciamiento con el PSOE y advirtió que "estaban lejos" de un acuerdo y que, "si están buscando los votos de Junts, no se trata de hacer lo mismo de los últimos cuatro años".

La separatista calculó sus palabras durante su valoración de apenas 3 minutos y no respondió a las preguntas de la prensa alegando que querían "tener mucho cuidado" y que no iban a entrar al "juego de titulares y filtraciones". No quiso explicar qué es lo que supuestamente les distancia del PSOE. Tampoco cómo está el estado de las negociaciones, más allá de una amnistía que todos dan por asumida.

Sin explicaciones

Tampoco el PSOE fue más explícito. Los socialistas, que prometieron transparencia cuando iniciaron la ronda de contactos, liquidaron las explicaciones tras sus encuentros con el partido de Otegi y Puigdemont cancelando la rueda de prensa. Ni Patxi López, ni Pilar Alegría salieron a dar explicaciones.

Ferraz despachó la atención a los medios con un comunicado afirmando lo que todos sabíamos: que Sánchez ha finalizado la ronda de contactos con todos los partidos, a excepción de Vox. En los siete párrafos remitidos por el PSOE no hay ni una mención a Junts o a Bildu. Tampoco valoran qué asuntos se han tratado en su reunión.

Este viernes fue el día de "sacar la basura" y hacer los encuentros más impopulares y, de paso, no dar explicaciones. Si el distanciamiento de Nogueras es real o pactado es algo que sabremos con el tiempo.