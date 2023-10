Intxaurrondo corta al hermano de una secuestrada por Hamás indignado con la manipulación de TVE

Silvia Intxaurrondo, periodista de la televisión pública y presentadora de La Hora de TVE, vuelve a convertirse en noticia por su actitud airada durante la retransmisión del programa La Hora de La 1 este miércoles a propósito de la guerra contra el terrorismo de Hamás que mantiene el Ejército de Israel.

De Intxaurrondo ya conocíamos su filiación sanchista tras la entrevista a cara de perro que hizo a Núñez Feijóo durante la campaña, seguida de una auténtica entrevista masaje a Pedro Sánchez.

Lo que todavía no sabíamos es que además de sanchista, Intxaurrondo es una profunda defensora de la causa palestina, frente a lo que, considera, crímenes de guerra de Israel. Algo que ha quedado meridianamente claro este miércoles en varias entrevistas que ha realizado durante el programa.

La primera y más grave, con Diego, hermano de una israelí desaparecida junto a toda su familia después de que Hamás arrasara el Kibutz en el que vivían. La conexión en directo se torcía desde el inicio. Los presentadores preguntaban a Diego qué información tenía del Gobierno de Israel sobre el paradero de su hermana "El Gobierno de Israel tampoco les dicen si está en la lista de rehenes confirmados", decía el copresentador del espacio, Marc Sala.

"Yo quiero decir que ustedes han dicho hace un momento que que Israel tiene que dar ayuda humanitaria a Gaza. Y yo pregunto: ¡A mi hermana y a mi familia quién le dio esa ayuda humanitaria! ¿Por qué tengo que dar yo esa ayuda? ¡Mi hermana no recibió ninguna ayuda, no sé si mi hermana mis sobrinas y mi cuñado están vivos o están muertos!".

Ante esta respuesta, Intxaurrondo interrumpía: "Diego, discúlpame… vamos a conocer un poquito más tu historia, tu hermana, tu familia, supuestamente serían rehenes en manos de Hamás y supuestamente estarían además dentro de la franja de Gaza, que 11 días soportando los bombardeos del ejército israelí".

Diego insistía que el Gobierno israelí todavía no ha encontrado a su familia, "no los encuentran en ningún lado", y decía entre lágrimas contenidas que reza a Dios para que sigan vivos y hayan sido secuestrados. Entonces, Intxaurrondo trataba de interrumpir sin éxito: "Entendemos la desesperación, Diego…", pero Diego seguía: "Mi hermana hace cinco meses que pudo salir de la enfermedad del cáncer. Mi hermana ganó una guerra y esos malditos que la agarraron no la van a ganar. ¡Mi hermana, mi cuñado y sus dos hijas son leones!", exclamaba esperanzado. "Le deseamos toda la suerte del mundo", intentaba cortar el presentador Marc Sala.

Pero Diego insistía una vez más: "¿Puedo decir algo más?" Insistía,: "Yo estuve en el ejército de Israel. Me educaron en que nosotros no vamos a buscar la guerra, nuestro trabajo en el Ejército es defender a Israel" y añadía: "¿Qué ejército del mundo saca chicos de la cama con pijamas y los matan, los queman, ¡Qué ejército!", decía, antes de que le volvieran a cortar: "Entendemos la desesperación de los rehenes", sentenciaba la entrevista Intxaurrondo.