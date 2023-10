Aragonés proclama en el Senado que la amnistía es sólo el "punto de partida" para el referéndum de independencia

Pere Aragonés se ha presentado en el Senado como protagonista de la Comisión de Comunidades Autónomas, convocada por el PP, para reivindicar sus exigencias para investir a Pedro Sánchez y advertir a todos los españoles de que "la amnistía es sólo el punto de partida" al que seguirá "un referéndum de independencia", que se convoque "de forma acordada" y cuyo resultado "sea reconocido".

El presidente de Cataluña ha sido el primero en comparecer durante el debate, centrado en abordar la amnistía, con la destacada ausencia de los barones del PSOE, que han dado plantón al PP para evitar hablar de esta cuestión en plenas negociaciones para la investidura. En su lugar intervendrá el portavoz del grupo, Juan Espadas, líder del partido en Andalucía y actualmente senador socialista. Los once presidentes autonómicos del PP intervendrán durante la sesión para defender la igualdad entre españoles.

"La amnistía es el punto de partida para que la ciudadanía vote la independencia", ha afirmado Pere Aragonés quien ha exigido a Sánchez un "referéndum" de "forma acordada" tomando como modelo el de Escocia. El presidente catalán ha pasado sucintamente sobre la defensa de la medida judicial, dando ya por hecha que se aprobará en breve. Sólo se ha limitado a afirmar que es "imprescindible" para "volver lo que es un conflicto político a la política", eludiendo las causas judiciales que pesan sobre algunos de los encausados.

Incluso ha hablado de "acabar con la causa general contra el independentismo" y ha afirmado que hay ciudadanos que han ido a prisión por protestar. La realidad es que están procesados por terrorismo urbano, como es el caso de los CDR. Aragonés ha criticado que haya ciudadanos que se escandalicen por la amnistía cuando el PP y PSOE han amnistiado a miles de personas.

El presidente catalán ha obviado que la medida de gracia no borra, a diferencia de la amnistía, el delito. "Muchos fueron amnistiados tras delitos de corrupción", ha afirmado Aragonés que ha evitado recordar que sobre Puigdemont, y demás políticos separatistas, pesan delitos de desviación de fondos públicos.

Aragonés ha aprovechado para reivindicar las exigencias de ERC al PSOE para que Sánchez sea investido. El presidente catalán ha citado las inversiones y la transferencias en ferrocarriles que exigen y también los 22.000 de un supuesto déficit que tendría el Gobierno nacional.

El PP defiende la igualdad

Después de la intervención de Aragonés, ha sido el turno de los presidentes del PP, que han hecho una encendida defensa de la igualdad de los españoles y han criticado, sobre todo, una posible condonación de la deuda catalana que sería letal para el resto de comunidades, además de un agravio comparativo.

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, que ha hecho la mayor parte de su intervención en gallego, ha advertido que "no se puede subastar la igualdad por cálculos a corto plazo en favor del futuro de una sola persona".

El de Andalucía, Juanma Moreno, con un discurso más en clave nacional que autonómico, ha defendido la unidad de España y ha asegurado que "es una lástima que nadie del gobierno de España haya venido a defender la igualdad de todos los españoles". En la misma línea se han pronunciado la de Baleares, Marga Prohens, y el resto de presidentes autonómicos.

Más indignado ha estado el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha respondido a Aragonés cuando ha afirmado que el catalán que es una lengua que se habla desde Salses, una localidad francesa, al pueblo alicantino de Guardamar.

"Si todo el resumen es decir que Guardamar no sólo es una ensoñación, es un dislate y un insulto", ha afirmado mientras ha recalcado en más de una ocasión el "egoísmo" del separatismo y ha tildado de "delegados del procés" al gobierno de PSPV y Compromís que ha gobernado la Comunidad Valenciana hasta este pasado mayo.

Desde Murcia, Fernando López Miras, ha reprochado a Aragonés que se fuese nada más acabar su intervención, sin querer escuchar al resto de sus homólogos. "Dice que nadie escucha a Cataluña. Creo que hoy ha quedado claro que, realmente, el problema es que los que realmente se creen dueños de Cataluña no escuchan a nadie", ha reprochado ante el asiento ya vacío del presidente catalán.

"La mala educación no puede representar a Cataluña y a los catalanes", ha incidido en la misma línea el presidente aragonés Jorge Azcón. También ha tenido palabras para la otra gran ausencia, la de miembros del Gobierno central. "No se puede hablar con los condenados y no querer escuchar hoy a los presidentes autonómicos", ha incidido el flamante presidente.

Después, la presidenta de la Comunidad de Madrid. "’Indulto quiere decir que te perdonan; amnistía quiere decir que el Estado te pide perdón’". Estas palabras no son mías; lo dice el portavoz de Puigdemont, Toni Castellá. Ellos hablan con claridad, porque se ven a sí mismos vencedores. Pero eso, señorías, está por ver", ha comenzado señalando Isabel Díaz Ayuso, quien ha reprochado la "ausencia vergonzante del Gobierno de Sánchez" este jueves en la Cámara Alta.

"Nadie exponiendo al Senado las razones de la mayor traición que cabe hacerle a un país: Pedro Sánchez prometió que no habría amnistía antes de las elecciones y promete hoy amnistía para ganar 7 votos. Pero no da la cara. Nadie del gobierno da la cara. El Presidente de la Generalidad de Cataluña ha venido al Senado porque le convenía en clave interna, para reforzar su partido frente a Puigdemont; pero el señor Aragonés se ha permitido acusar al PP de ‘utilizar’ el Senado, y luego se ha marchado sin escucharnos a sus homólogos. Este ha sido hoy el portavoz del Grupo Socialista y de Sánchez, de cuyo primer socio de investidura ya sabemos que firmaba órdenes de secuestro". Su discurso, que duró varios minutos, fue muy aplaudido por los presidentes autonómicos del PP.