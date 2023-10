Así se refieren en Bildu a las negociaciones con Sánchez: "Es increíble lo barato que nos ha salido el blanqueamiento"

Miembros de Bildu no dan crédito aún a lo fácil que está resultando exigir a Pedro Sánchez una amnistía, un referéndum -ambos plenamente inconstitucionales-, más dinero, una Ley de Memoria Democrática a su medida, juicios paralelos y sin garantías judiciales a la policía por supuestas torturas y fotos delatoras del clima de amistad entre el PSOE y los proetarras. La frase que se ha escuchado en algunas de sus reuniones estos pasados días es fiel reflejo de su sensación: "Es increíble lo barato que nos ha salido el blanqueamiento".

La frase es reveladora de la órbita de euforia que está generando en el partido proetarra la negociación con el PSOE de la investidura presidencial de Pedro Sánchez. En Bildu destacan que tienen "controlado" el Ayuntamiento de Pamplona -han pedido quitar a la alcaldesa Ibarrola (UPN) pero controlan toda la gestión con una mayoría de bloqueo con el PSOE-PSN. Señalan que la "euskaldunización" de Navarra, por medio sobre todo de la educación, avanza al ritmo que se habían marcado. Afirman que la amnistía saldrá y habrá avances claros hacia la "normalización" del referéndum de autodeterminación. Pero, sobre todo, señalan que la maniobra de blanqueamiento de su formación "ha resultado un éxito y mucho más rápida" de lo que presagiaban.

El propio Arnaldo Otegi -líder de Bildu y condenado por pertenencia a ETA- ha lidiado en algunas de las discusiones internas, cuando se ha puesto en duda la conveniencia de apuntalar en el poder a Pedro Sánchez. Y su frase ha sido demoledora e igualmente reveladora: ha apelado a qué es impensable encontrar "otro presidente" que les vaya a permitir obtener tantos avances hacia el separatismo y tan fácilmente.

De hecho, Bildu saborea aún el éxito de la reciente foto de Pedro Sánchez con Mertxe Aizpurua, la portavoz de la formación proetarra y también condenada por enaltecimiento del terrorismo. Y mientras degusta este nuevo paso en el blanqueamiento más absoluto se prepara ya para un plato aún mayor: la amnistía para los etarras.

Porque Junts y ERC piden la amnistía de los delincuentes separatistas. Y, una vez implantada, la pretende utilizar Bildu para invocar el término "preso político" y aplicarla a los terroristas y asesinos etarras. Ese el plan oculto tras la exigencia del separatismo catalán de un vaciado de los delitos del 1-O y legitimación de los comportamientos subversivos contra el orden constitucional. Una amnistía que Oriol Junqueras ha asegurado ya que "está pactada" hace tiempo y que deslegitima de tal manera la condena penal de la violencia independentista que llegaría a poder ser usada por los etarras.

La causa radica en la deslegitimación del Gobierno, régimen, Justicia y Constitución que han amparado hasta ahora la aplicación de condenas por delitos relacionados con el separatismo. Y es que en Bildu no ocultan que esa base de deslegitimación abre la puerta a una calificación similar como "presos políticos" y "condenados políticos" aplicada a los etarras, puesto que, si la Justicia, gobiernos o Constitución que han albergado las condenas o procesos judiciales no han tenido en cuenta la ahora exigida legitimidad de las reclamaciones independentistas, debería volver a evaluar sus actuaciones para considerar la violencia como "parte de una respuesta legítima frente a la represión del Estado español", según esa argumentación. En Bildu resumen todo ello de una manera: "Ahora se habla de los pactos polémicos con Puigdemont. Nuestro pacto ya no es ni polémico para muchos. Porque el blanqueamiento ha funcionado a la perfección".