Maite Pagaza: "El nivel de injerencia rusa en Cataluña era muy intenso"

Maite Pagazaurtundúa ha declarado este martes en Es la mañana de Federico de esRadio que acciones como la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía, en las instituciones europeas, "van a ser un aldabonazo en la mesa": "Si por lo que sea se genera una ley de amnistía que impide perseguir delitos de terrorismo, se incumple el derecho europeo". Y, tal y como ha advertido la eurodiputada de Cs, "sin estado de derecho democrático, no hay posibilidad de estar en la UE".

Hace dos años, en el mismo programa, la parlamentaria europea explicaba la estrategia que llevaba la UE para hacer frente a las injerencias de Rusia después de que The New York Times desvelara cómo uno de los principales asesores de Puigdemont, Josep Lluís Alay, había viajado a Moscú y estaba relacionado con la creación de Tsunami Democràtic. El pasado jueves, en un artículo publicado en El Mundo, Pagaza indicaba que "la operación de injerencia en Cataluña es, en todo caso, un ejemplo sofisticado de operación híbrida, ya que Rusia encontró un escenario fértil para probar su estrategia. (…) Incorporó en su diseño intervenciones combinadas, durante largos periodos, de agentes de campo, acciones de desinformación, acceso a órganos de Gobierno y utilización de agencias de noticias y medios digitales, como son Sputnik y Russia Today".

En esRadio, Pagaza ha recordado que, en Cataluña, "el nivel de injerencia rusa era muy intensa" y que la comisión del Parlamento Europeo sancionó a "varios agentes, uno de ellos, un agente ruso con apellido catalán". Entonces, "cientos de expertos que nos hablaron de las cuestiones de la injerencia". Específicamente, de la "injerencia rusa apoyando al separatismo en Cataluña": "Eso apareció en tres informes de la comisión". En realidad, los propios separatistas "lo habían reconocido" desde 2016, y "el propio Puigdemont pidió en Sputnik, en 2019, el levantamiento de las sanciones a Rusia".

Pagaza se ha referido al Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE), radicado en Finlandia, que en abril de 2023 apuntó que "si se hubiera sabido entender la sintaxis de esa desinformación e injerencia, se hubiera podido evitar". "Nos faltan muchos datos. Ojalá con la operación Volhov –la que investiga los contactos de agentes de inteligencia rusa con el entorno del golpista Puigdemont– se pueda avanzar más", ha añadido.

"A punto de caer en una espiral de caos"

La eurodiputada de Cs ha dicho que "estuvimos a punto de caer en una espiral de caos extraordinaria". Los rusos, allá "donde hay un problema político, en Francia, en Gran Bretaña, ahí intentan entrar". En el caso catalán, "responsables políticos permiten y pactan y juegan a estos juegos con el entorno de Putin".

Pagaza ha recordado cómo los eurodiputados españoles constitucionalistas, por entonces, "dormíamos lo justo: actuando, hablando con nuestros compañeros, redes de funcionarios para que se supiera lo que estaba pasando de verdad… No fue una cosa menor la polarización de la opinión pública internacional, que ha dejado manchas de sospecha en nuestro país. Como siempre, los ciudadanos cabales no caímos en las provocaciones. Y no debemos de caer".

Como ya se ha apuntado, Pagaza ha celebrado la declaración del CGPJ, ha apuntado que el comisario Reynders "nos ha dicho públicamente que está muy atento a lo que ocurre con la amnistía" y ha subrayado que "sin estado de derecho democrático, no hay posibilidad de estar en la UE". "En 2017 estuvimos muy unidos. Muchos parlamentarios. Sobre todo, los que trabajábamos en derechos civiles y temas de este estilo. Cuando hay grandes temas, debemos tener esta sintonía. Y la solemos tener", ha concluido.