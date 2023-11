Page cruza un punto de no retorno con Sánchez: "No lo vamos a tolerar bajo ningún concepto"

Emiliano García-Page ha aprovechado un acto en un hospital de Castilla-La Mancha para hacer pública su valoración del acuerdo entre su partido y Puigdemont, un pacto con el que ha sido mucho más crítico de lo que había sido hasta ahora, llegando a afirmar que "no vamos a tolerar bajo ningún concepto, bajo ningún concepto", ha recalcado, "que alguien utilice la singularidad de España para tener privilegios financieros", ha dicho en referencia a las concesiones económicas a Cataluña" porque así llegará el día que no podamos ni acabar los hospitales".

El castellanomanchego ha empezado su intervención hablando del aspecto económico del pacto y ha afirmado que "será imposible que salga adelante un proyecto que privilegie fiscal o financieramente a una parte de España", ha dicho, pero acto seguido ha entrado también en los aspectos más políticos, "como también lo será que haya una votación que ponga en cuestión lo que dice la constitución", ha dicho en referencia al referéndum de autodeterminación cuya negociación incluye el acuerdo. "Eso no se puede votar y menos aún en una parte del país", ha dicho.

"Si hay que ejercer recursos lo haremos, si hay que plantar batalla lo haremos, pero no vamos a dejar pasar" esto, ha dicho García-Page, que ha añadido, citándola por su nombre que "la amnistía significa borrar un delito, pero ahora hay algo peor: el intento de reescribir lo que ha pasado".

Un relato del que "discrepo profundamente", ha dicho el todavía socialista, "es un relato falso, los jueces han aplicado la ley que hicieron todos los partidos", ha explicado, y "no se les puede perseguir", por ello.

"Mucha necesidad"

García-Page ha seguido su durísima crítica señalando que no se puede "basar una solución de convivencia en la mentira, en la reescritura de lo que ha ocurrido". Y ha añadido: "Yo lo que vi ayer –ha dicho, con cierta sorna– es mucha necesidad de gobernar por un lado y de librarse de la cárcel".

El presidente de Castilla-La Mancha ha añadido también que "estar rotos por la mitad nunca le ha ido bien a España" y que "cuando le ha pasado" ha sido dramático, por lo que "a mí me van a encontrar siempre intentando abrir puentes de diálogo y consenso".

En este sentido, ha señalado que "se está movilizando a una parte del país para que no gobierne la derecha española y se le está dando el poder a la derecha independentista catalana" y que no hay que engañarse y que "dejar en manos de alguien que odia a España" la gobernabilidad del país no puede ser bueno.

"No lo vamos a permitir", ha insistido Page. "Yo juro cumplir la Constitución y lo hago; lo grave son los que juran y la maltratan", ha dicho el presidente castellano manchego que ha avanzado que "vamos a comportarnos como se espera, por el futuro de nuestros hijos". "Detrás del independentismo hay sólo egoísmo", ha apuntado.