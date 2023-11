Los mensajes que confirman que los ocho diputados de Page no evitarán la investidura de Pedro Sánchez

A falta de un día para que comience el debate de investidura de Pedro Sánchez, el líder del PSOE contaría con 179 votos a favor: los 121 de su propio partido, 31 de Sumar, siete de ERC, siete de Junts, seis de Bildu, cinco del PNV, uno del BNG y otro de Coalición Canaria. De esta forma, Sánchez lograría tres más de los 176 que se exigen para lograr la mayoría absoluta, por lo que la única posibilidad de que no fuera investido pasaría porque al menos cuatro de esos diputados decidieran finalmente plantarse ante un acuerdo que, tal y como han denunciado un sinfín de entidades, supondría la quiebra del Estado de Derecho.

De entre todos ellos, ocho son los que están en el foco: los ocho socialistas de Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, aseguró la semana pasada que "bajo ningún concepto" tolerarían un acuerdo que, además de la amnistía, pasa por conceder a Cataluña toda una serie de privilegios en materia de financiación.

En su mente, la posibilidad de presentar cuantos recursos sean necesarios. Sin embargo, el popular Paco Núñez ya le advirtió de que, si de verdad quiere frenar la deriva antidemocrática de su partido, lo tiene mucho más fácil: "Tiene los votos de sus diputados para frenar la investidura". La operación parece poco probable, pero, además, la mayoría de los diputados castellano-manchegos ya se han apresurado estos días a dejar claro que esa posibilidad no existe.

Sergio Gutiérrez

Sergio Gutiérrez, diputado del PSOE por Toledo

Entre los primeros aludidos por el PP aparecía Sergio Gutiérrez Prieto, diputado por Toledo y mano derecha de García-Page. "No valen excusas de quien hizo las listas: todos sabemos que, mayoritariamente, los diputados harán lo que tú digas, pues no en vano son gente de tu confianza como tu número dos, el secretario general de organización del PSOE en C-LM", rezaba la misiva hecha pública por Paco Núñez el pasado jueves. La respuesta del diputado no se hacía esperar: "Nunca hicimos un llamamiento al transfuguismo político dentro de sus filas, ¿sabe por qué?, porque es corrupción y se empieza queriendo ser como Tamayo, y se termina siendo como Bárcenas", contestaba Sergio Gutiérrez, al tiempo que reclamaba al PP su abstención como muestra de "patriotismo".

Carta respuesta a @paconunez_ : el transfuguismo es corrupción y se empieza queriendo ser como Tamayo y se termina como Bárcenas. El PP predica pero nunca da trigo. Que devuelvan la abstención que en 2016 con mucho dolor hizo el PSOE como pide Esperanza Aguirre. pic.twitter.com/GmFOURR9it — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) November 2, 2023

Milagros Tolón

Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo y diputada del PSOE en el Congreso

Junto a Gutiérrez, la otra diputada por Toledo es precisamente la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón. El propio Partido Popular la dejaba fuera de la ecuación por ser una conocida "sanchista", y lo cierto es que tanto sus declaraciones públicas como sus intervenciones en X (antes Twitter) no dejan lugar a dudas. "Respaldo absoluto de la militancia del PSOE para que nuestro país mire hacia adelante con más progreso y más futuro -rezaba el mensaje que publicó tras conocer los resultados de la consulta promovida por Pedro Sánchez-. Los socialistas de la ciudad de Toledo, donde la participación fue del 63%, y de CLM están con la España que avanza".

Luis Carlos Sahuquillo

Luis Carlos Sahuquillo, diputado del PSOE por Cuenca

Otro de los socialistas señalados por el PP es Luis Carlos Sahuquillo. Diputado por Cuenca, el también secretario provincial del PSOE es uno de los más cercanos a Emiliano García-Page, por lo que los populares creen que acataría sus órdenes si el presidente de Castilla-La Mancha decidiera plantarse ante el golpe de Pedro Sánchez. Sin embargo, sus últimos mensajes descartan por completo esta posibilidad. Además de retuitear las palabras de Sergio Gutiérrez contra un posible "transfuguismo" que recordaría al llamado ‘Tamayazo’, Sahuquillo suele destacar en sus redes sociales las declaraciones de Pilar Alegría, portavoz nacional del PSOE. Entre ellas, las de este mismo lunes, en las que la socialista aseguraba que "el pasado julio los españoles les dieron la espalda al PP y Vox" e insistía en que "vivimos en una democracia parlamentaria" en la que el PSOE tiene "una mayoría para formar un gobierno progresista".

Emilio Sáez

Emilio Sáez, diputado por Albacete y exalcalde de la ciudad

Entre los apelados por el PP, también aparece el diputado y exalcalde de Albacete Emilio Sáez, del que los populares valoran que fuera secretario general del Grupo Socialista en las Cortes con Page al mando. "Hemos dado un paso más para la estabilidad de nuestro país de la mano de un Gobierno progresista", escribió cuando Pedro Sánchez anunció su acuerdo con Yolanda Díaz. A diferencia de lo que hizo entonces, Sáez no ha querido celebrar en los últimos días el pacto con los independentistas. Sin embargo, no parece muy probable que vaya a votar en contra de su líder. Entre otras cosas, porque tras perder el bastón de mando de su ciudad el pasado mes de mayo, la dirección nacional le respescó como número 1 por Albacete al Congreso, por lo que muchos consideran que ahora se ve en la obligación de devolver el favor a Ferraz.

Alberto Rojo

Alberto Rojo, diputado por Guadalajara y exalcalde de la ciudad

El caso de Alberto Rojo es muy similar al de Emilio Sáez. Los populares recuerdan que fue delegado de la Junta en la provincia con Page de presidente, por lo que creen que si éste se lo pidiera, podría plantarse a la investidura de Sánchez. Sin embargo, al igual que su compañero de partido, él también perdió la alcaldía de Guadalajara en las últimas elecciones municipales y el PSOE le reubicó igualmente en el Congreso, situándole como cabeza de lista por esta circunscripción. Aunque en las últimas semanas se ha mantenido al margen de cualquier debate sobre los acuerdos de investidura, Rojo ha repetido hasta la saciedad que PP y Vox representan el "extremismo y retroceso".

Isabel Rodríguez

Isabel Rodrigúez, diputada por Ciudad Real y portavoz del Gobierno

Con quien el Partido Popular no cuenta es con Isabel Rodríguez. Diputada por Ciudad Real, la castellano-manchega no solo es ministra de Política Territorial, sino que también ejerce como portavoz del Gobierno, por lo que ha sido la encargada de defender semana tras semana los pactos con los independentistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además de retuitear todos los mensajes de Pedro Sánchez, Rodríguez animó a la militancia socialista a votar "sí" en la consulta sobre el acuerdo de investidura. España necesita un Gobierno liderado por Sánchez Castejón -escribió en su cuenta de X-. Yo voto sí y os animo a votar presencialmente hoy en vuestras agrupaciones".

Gonzalo Redondo

Gonzalo Redondo, diputado por Ciudad Real

El otro diputado por Ciudad Real es Gonzalo Redondo. Mano derecha del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, los populares también le consideran un firme candidato a la rebelión. Sin embargo, Redondo es secretario general del PSOE de Alcázar de San Juan, una agrupación que diariamente muestra su apoyo a Pedro Sánchez en redes sociales. "Apoyo masivo de los militantes a los pactos de investidura con grupos como Sumar, ERC y Junts", se felicitaba el pasado 5 de noviembre.

Isabel Belén Iniesta

Isabel Iniesta, diputada por Ciudad Real

La última esperanza del PP es la diputada por Albacete Isabel Belén Iniesta. Alcaldesa de Alpera, los populares creen que "tendrá una lealtad por el presidente de la Junta". Sin embargo, la regidora castellano-manchega -que a sus 33 años es la más joven de la delegación autonómica en el Congreso- ha preferido mantenerse al margen de la polémica que conllevan los acuerdos con los independentistas. Es más, ni siquiera consta que tenga redes sociales, por lo que no es posible revisar mensajes pasados que puedan dar cuenta de su sentir.

Con todo -y teniendo en cuenta que no es uno, sino que son cuatro los diputados que se necesitan para impedir la investidura de Pedro Sánchez-. parece poco probable que el golpe pueda frenarse en el Congreso. De esta forma, la última esperanza que le queda a los constitucionalistas es que la Justicia y la Unión Europea tomen cartas en el asunto para tumbar aquellos puntos del acuerdo con los independentistas que suponen una afrenta a los principios de nuestra Carta Magna.