El discurso de Santiago Abascal amenazaba con ser uno de los más duros pronunciados este miércoles en el Congreso y así ha sido. El líder de Vox no se anduvo por las ramas y comenzó su intervención acusando a Pedro Sánchez de "dar un golpe de Estado", de "subvertir el orden constitucional" e implantar una "dictadura".

Cuando apenas llevaba unos minutos en la tribuna de oradores, la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, le interrumpía para exigirle que retirara esos términos por "decoro" y por ir "contra los cimientos de la democracia" ya que "la democracia se basa en las instituciones que la conforman", en este caso, el Congreso. "Le pido que retire las palabras golpe de Estado, si no, las retiraré yo", advertía.

Abascal no se achantaba y rechazaba retirar la expresión, repitiéndola con más ahínco en varias ocasiones durante el resto de su discurso, advirtiendo de que "tiene derecho a decir que estamos ante un golpe de Estado" amparado por la libertad de expresión. "Si lo borra del Diario de Sesiones acreditarán hasta qué punto quieren amordazar a los diputados", avisaba.

La presidenta evitaba entrar de nuevo en confrontaciones con el líder de Vox que se reivindicaba insistiendo en que el futuro gobierno está dando un golpe de Estado, acusando a Sánchez de "liquidar la Constitución", la "separación de poderes", la "igualdad" o la "unidad nacional" con la amnistía.

Después de advertir sobre la difícil situación que afronta España y respaldar las movilizaciones de la sociedad contra la amnistía, Abascal se dirigía al líder del PP para "rogarle" que "no tramite en el Senado la Ley de amnistía". "Coincido con usted en que España no se rinda, espero que el Senado tampoco", imploraba para después advertir de que si no lo hace, "estarían colaborando con el golpe y nos podrían muy difícil colaborar con ustedes en el resto de instituciones".

Al concluir su intervención, el diputado socialista Patxi López pedía la palabra para acusar a Abascal de utilizar expresiones propias de "un discurso de odio" y "ofender" al PSOE por decir que son unos golpistas, reclamando que se eliminen esas palabras del Diario de Sesiones por "decencia política y democrática". Intervención que llevaba a cabo mientras Vox abandonaba el hemiciclo, sin esperar siquiera a la respuesta de Pedro Sánchez.

Armengol tomaba entonces la palabra para aceptar la petición López y defender que "no estamos ante un golpe de Estado", recordando lo ocurrido en 1981 en España mientras señalaba las marcas que los tiros dejaron en el techo del Congreso cuando irrumpió en él el General Tejero. Sánchez rechazaba después utilizar su turno de intervención para responder a Abascal, que ya había abandonado el Pleno.

El partido informaba después de que sus diputados, con Santiago Abascal a la cabeza, se marchaban para dirigirse a las protestas que tenían lugar en los alrededores del Congreso. Los 33 se dirigían a Neptuno y después a la sede del PSOE en Ferraz, para mostrar su apoyo a los manifestantes.