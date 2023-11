Ismael Serrano irrumpe en el debate por la polémica entre Sánchez y Feijóo sobre Machado

Unos versos de Antonio Machado se han convertido en protagonistas del debate de investidura. En su discurso, Pedro Sánchez citó al poeta andaluz en un intento de justificar la amnistía y su política por la "convivencia" en Cataluña: "Hoy es siempre todavía, como dijo Machado".

Alberto Núñez Feijóo, en su durísima réplica contra el candidato, señaló que a él "la historia no le amnistiará" y sentenció que "el mal mayor, el problema con su falta de palabra, su ausencia de restricciones morales y su patológica ambición".

También mencionó la cita de Antonio Machado que Sánchez utilizó en el discurso de investidura. "Hasta en las citas miente usted", dijo Feijóo. "Dígala completa: Hoy es siempre todavía; toda la vida es ahora. Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esa es la cita completa: ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos".

El momento, muy aplaudido por los populares, fue contestado por Pedro Sánchez nada más volver al escaño citando, esta vez, al cantautor referencia de la izquierda Ismael Serrano. El cantante había contestado instantes antes en Twitter señalando que en realidad la cita mencionada por Feijóo no era completa de Machado sino suya: "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción "Ahora" en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)". El verso Hoy es siempre todavía aparece en el poemario de Machado Nuevas Canciones.

No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción "Ahora" en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre). 🤷🏻‍♂️https://t.co/Q5jClGd7bk https://t.co/vlPSLY6K2s — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) November 15, 2023

Sánchez, con el móvil en la mano, señaló que sus colaboradores le habían pasado ese mensaje y lo utilizó para cargar contra el líder del PP mofándose de su uso de Google.

Google y la tesis de Sánchez

Feijóo, en su nuevo turno, no esquivó lo ocurrido. Tras indicar que le gustan más Aute, Krahe y Sabina, que Ismael Serrano, apuntó que buscando entre las letras del cantautor hay una "bonita estrofa": "Qué bonita es contigo la convivencia". "¿Cómo no nos la ha citado, señor Sánchez?", se mofó.

Sobre Google, admitió que "comparado con usted, que ha hecho la tesis con Google, no sé nada", en un golpe al candidato que fue aclamado por la bancada popular.