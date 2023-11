Una declaración de Pedro Sánchez tratando de defender la amnistía y el titular de uno de los principales diarios catalanes han generado un inesperado incendio entre las relaciones entre Junts y el PSOE.

A los de Puigdemont no les entusiasmó el discurso del candidato socialista. Lo dejaron claro desde el primer momento pero la gota que colmó el vaso fue el resumen que hizo El Periódico de Cataluña de la sesión: "Sánchez defiende la amnistía del procés como el camino más seguro para la unidad de España".

La noticia fue enviada por la portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, a la cúpula del PSOE mientras solicitaba una reunión de urgencia. El encuentro entre la diputada de Puigdemont y el número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, se celebró en una sala del Congreso de los Diputados. Allí les expuso su malestar.

Montero se molesta

A los pocos minutos, pasadas las 19:30 de la tarde, la presidenta, Francina Armengol, solicitaba la suspensión del pleno durante unos minutos. Nada más anunciarlo, en el hemiciclo entraban el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y su mano derecha, Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén.

Ambos se dirigían a la bancada del Gobierno y le comunicaban a la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, las novedades quien no dudaba en expresar su malestar con diversos gestos. Fuentes socialistas afirman que la investidura "no corre peligro" pero medios catalanes hablan de una "posible sorpresa" en la votación.

"No ha sido valiente"

La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, aprovechaba su intervención en el pleno para arremeter contra el discurso de Sánchez. "No ha sido valiente", afirmaba mientras lamentaba que, a pesar de lo firmado, "no se ha atrevido a abordar el tema catalán de forma directa".

La diputada de Puigdemont le lanzaba varias advertencias: "No tiente la suerte con nosotros" o le recordaba que, según el acuerdo firmado, "la estabilidad de la legislatura queda sujeta a los avances" y que, si no se avanza, "no apoyaremos ninguna iniciativa". Durante su intervención no había ni rastro de una supuesta renuncia a la unilateralidad por parte de Junts. "Estamos donde estábamos", reconocía mientras proclamaba que para los separatistas "el mandato del 1-O sigue vigente"