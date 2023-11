La referencia de Fernando Savater a 'El País' en su discurso de Cibeles

La resistencia democrática al golpe de Sánchez y los separatistas a la democracia y el Estado de derecho con sus pactos con los golpistas del procés, que incluyen una inconstitucional amnistía a los mismos, ha llenado hoy las calles de Madrid. Un millón de personas han desbordado las calles del centro de la capital en una convocatoria de más de 100 entidades cívicas a las que se han sumado como participantes muchos miembros del PP y de Vox.

Fernando Savater, filósofo e intelectual español en la órbita de la izquierda, ha sido uno de los que ha subido a la tribuna de oradores. Bregado en mil batallas por la libertad y en su lucha contra ETA —fue portavoz de ¡Basta Ya!, iniciativa ciudadana ideológicamente transversal que se creó para oponerse al terrorismo y defender el Estado de derecho, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía del País Vasco—, ha iniciado su intervención con un recuerdo al artista vasco Agustín Ibarrola, fallecido ayer y que, como Savater, fue un referente en la lucha contra el terrorismo. "Un gran español, un gran vasco y un gran artista" lo ha definido Savater.

Sobre la diversidad de España, el filósofo ha señalado que "una cosa es el derecho a la diferencia y otra cosa es la diferencia de derechos" y "que haya unos españoles de primera, unos españoles de segunda y unos españoles con más derechos que otros. Esto es lo que no se puede tolerar".

También ha ironizado sobre la escolta que pide ahora Carles Puigdemont, diciendo que él lo que quiere es que le escolten hasta la cárcel de Alcalá Meco. Puigdemont es el principal beneficiario de la amnistía concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir los votos de Junts en la investidura puesto que ni siquiera ha estado en prisión al huir a Bruselas tras dar el golpe de Estado. "Hay que escoltarlo, llevarlo a Alcalá-Meco y dejarlo allí" ha rematado entre los aplausos de los asistentes.

"Si a alguien no le gusta España, y quiere irse, es muy libre de irse, pero que no se lleve nada, que no se lleven las cosas que son de todos" ha dicho Savater en otro momento de su discurso, que también se ha referido a la credibilidad de los editoriales de El País.

Savater ha animado a no rendirse: "Es la hora de la verdad, es la hora de los valientes" ha dicho. Esta manifestación es "el primer paso de una resistencia que tiene que continuar", porque el Gobierno confía en "el aburrimiento, en el cansancio". Por eso ha animado a los manifestantes a que no se cansen, a que sigan resistiendo: "No toleréis lo intolerable. Porque quien tolera lo intolerable, termina viviendo de una manera miserable".

Savater ha terminado con un "¡viva España, viva la Constitución, viva el Rey" que ha tenido una respuesta atronadora de los centenares de miles de ciudadanos libres e iguales que abarrotaban Cibeles y sus alrededores.