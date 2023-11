La resistencia democrática convierte Madrid en un clamor contra Pedro Sánchez

La calle ruge desde hace semas contra la amnistía de Pedro Sánchez y este sábado lo ha hecho como nunca. Cientos de miles de personas, un millón según los organizaciones, se han manifestado este sábado en Madrid, convocadas por un centenar de asociaciones que han expresado de viva voz su rechazo a una norma que acaba con el Estado de derecho en España y la separación de poderes.

Bajo un sol otoñal, más propio de la primavera, y en un ambiente festivo, familias con hijos pequeños, jóvenes y mayores han abarrotado la Plaza de Cibeles para intentar frenar el golpe de Sánchez y los separatistas por todos los medios cívicos e institucionales. Una marea de banderas españolas y europeas inundaba también las calles adyacentes, desde la Puerta de Alcalá hasta Gran Vía, desde Colón hasta la plaza de Neptuno

Entre gritos de "Sánchez, a prisión", "España no se vende", "queremos votar" o "Sánchez, me gusta la fruta" –la frase puesta de moda por Isabel Díaz Ayuso–, los manifestantes han vivido una jornada histórica con la esperanza de que su protesta supere también fronteras y no sólo sea escuchada en España.

Bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación" y en defensa de "la libertad, la unidad y la igualdad", los asistentes han mostrado su rechazo al "muro" levantado por el recién investido presidente para cercar a la mitad del país y separarlo, de nuevo, en dos. La gente portaba todo tipo de carteles cómicos para expresar su rechazo a Sánchez, al que comparaban con el absolutista Rey Sol o con Pinocho, por sus mentiras.

Savater: "Esto es el inicio de la resistencia"

Entre los intervinientes del acto, Fernando Savater, que ha advertido de que "esto es el inicio de la resistencia que va a continuar". Los mayores aplausos se han producido cuando los portavoces apelaban a Europa para que escuche el clamor que inunda España en contra de la ley de amnistía y el ataque al poder judicial que está perpetrando el Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han acudido también a la concentración, en la que han lanzado una dura advertencia contra lo que ocurrirá los próximos meses. El líder de Vox ha pedido una reunión al del PP para coordinar una estrategia conjunta contra el golpe que pase por aunar fuerzas en el Senado para intentar frenar la ley de amnistía. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también han acudido a la protesta.