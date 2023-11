El padre Mundina sorprende a Susana Griso en directo: "Sánchez es un psicópata de libro"

El padre Mundina (Vicente Mundina Balaguer), un clásico de la radiodifusión española, el sacerdote que ha ayudado a varias generaciones a cuidar de las plantas y flores a través de la cadena COPE, donde colaboró durante más de 25 años y también en esRadio de la mano de la inolvidable Elia Rodríguez, ha puesto recientemente en aprietos a Susana Griso en Espejo Público.

Sucedía en directo en el programa de Antena 3, este mismo lunes. Griso había invitado al padre Mundina para preguntarle cómo era su vida ahora, que acaba de cumplir 91 años. "Me disculpará usted, Pedro Sánchez se le ha colado", se disculpaba educada Susana Griso al saludar al Padre Mundina, quien aparecía sentado y rodeado de plantas y flores. "No se preocupe, es un psicópata de libro", soltó el sacerdote sin previo aviso. "¡Uy por Dios, padre! ¿Qué me está diciendo?", decía Griso. "Sí señor, desde que lo conocí los primeros días. No lo conozco personalmente, pero si lo conociera se lo diría personalmente", añadía.

Lo que preocupaba a Mundina es que "todo lo que ha hecho ahora lo ha hecho comprándolo, y lo vas a pagar tú, lo van a pagar estos señores, lo voy a pagar yo y todos los demás. Porque lo que ha hecho es comprar todo esto", decía.

Y añadía, "como le ha ganado uno del PP, le faltaban 3, pero es que sus antecesores, muchos de ellos, con falta de cuatro o de cinco, como el otro había ganado, les dejaban gobernar. Pero los 7 que le han pedido a él para poder gobernar los ha comprado y lo vamos a pagar todos". A Griso no parecía molestarle el discurso de Mundina: "Mire padre que yo venía a preguntarle por las plantas. ¿Si Pedro Sánchez fuera una planta qué le susurraría al oído?", preguntaba:

"Lo malo es que no lo voy a tener delante para decirle lo que él es. Y lo que tendría que hacer si quiere que un día cuando muera el Señor le abra las puertas del cielo, si no, no se las va a abrir", decía.

Susana Griso contestaba: "Es que lo de psicópata es muy duro", decía "pero es lo que es", contestaba el sacerdote. Y seguía: "Fíjate que este hombre que ha dividido a España en dos partes. Fíjate, había más de un millón de personas anteayer que no están de acuerdo con lo que han querido concederle al que hace 7 años que está fuera que quiso independizar a Cataluña". Susana Griso terminaba diciendo: "¡Ay padre! ¡Y yo que iba a preguntarle por las orquídeas!".