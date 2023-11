El Gobierno desprecia las amenazas de Podemos de irse al Grupo Mixto

Cuando Irene Montero aprovechó sus últimas como ministra para arremeter contra Pedro Sánchez, un escalofrío recorrió la sala del ministerio de Igualdad. "Nos echan", dijo ante un público repleto de los cargos de designación de Podemos en lo que ha sido su feudo durante estos cuatro años.

No se quedó ahí. Tras semanas de silencio, Montero se cobró su "vendetta" particular y también arremetió contra "los amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno". Recuperaba así una afirmación de Pedro Sánchez que, en una entrevista en plena campaña, reconocía que en su entorno no habían comprendido algunas afirmaciones y campañas del ministerio de Igualdad.

Los colectivos feministas o LGTB presentes en el acto no daban crédito. Unos, entusiasmados. Otros, lamentaban la "rabieta" de Montero. En el auditorio también estaban familiares de la nueva ministra socialista, Ana Redondo, que ,en su primer discurso como ministra, aprovechó para "agradecer su intenso trabajo" a Irene Montero y "su equipo".

Una actitud "poco edificante"

A los pocos minutos, las afirmaciones de la ministra saliente eran la comidilla en el resto de traspaso de carteras. "Poco edificante", llegaba afirmar un ministro. "Hay que saber estar y hay que saber irse", sentenciaba otra de las ministras destituidas, Pilar Llop, al dejar su cartera.

Más unanimidad había a la hora de elogiar la actitud "exquisita", según algún ministro, de la nueva responsable de Igualdad al elogiar a Irene Montero . "Venía asustada", confiesan quienes conocen a Redondo. De su paso por la política vallisoletana reconocen que "tiene colmillo" aunque "lo saca poco".

En Moncloa elogian su "peso político", pese a ser una desconocida fuera de Castilla y León, y alaban "su bagaje jurídico". Todo un dardo contra Irene Montero cuya ley del "sólo sí es sí" fue uno de los mayores quebraderos de cabeza durante el último año.

Sin miedo a los cinco de Podemos

Sobre el nuevo Gobierno planea la sombra de una amenaza que puede consumarse en cualquier momento: una escisión en Sumar que complique, aun más, la gobernabilidad. Irene Montero afirmó que, con la exclusión de Podemos del Ejecutivo de Sánchez y Díaz, se rompe "la unidad del bloque democrático en el que nos necesitamos todos, todas y todes, las unas a las otras y más que nunca".

Podemos tiene cinco diputados dentro de los 31 del grupo de Sumar. Son las diputadas Ione Belarra, Lilith Verstrynge, Javier Sánchez Serna (Murcia), Noemí Santana (Las Palmas) y Martina Velarde (Granada). La formación morada ya advierte que, tras la exclusión del Gobierno, podrían salirse de la disciplina de voto de Sumar o irse al Grupo Mixto.

¿Bravuconerías?

Eso dejaría a la coalición gubernamental en apenas 147 escaños y complicaría la aprobación de cualquier ley o Presupuesto. En Moncloa no creen que la sangre llegue al río y auguran que "no habrá problemas" porque "han suscrito un programa de Gobierno". "No preocupa", sentencian fuentes del entorno de Sánchez que auguran "mucha estabilidad" pese a la precariedad de los números.

Otros en el Ejecutivo apuestan por reforzar las alianzas con los separatistas para que Podemos tenga "difícil explicar" que, si se sale de la mayoría, "estarán votando con PP y Vox". No temen tampoco a una pinza de Podemos con ERC y Bildu para forzar al Gobierno a tragar determinados sapos. "Bravuconerías de Iglesias", sentencia algún socialista.