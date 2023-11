El Gobierno busca cómo sortear el veto del Senado a sus objetivos de estabilidad

El primer Consejo de Ministros del nuevo mandato de Pedro Sánchez se ha saldado con la primera orden ministerial: la de los Presupuestos. El Ejecutivo en funciones lleva varios meses trabajando en las cuentas de 2024. Sánchez dio la orden extraoficial durante este pasado verano, cuando estaba en funciones, pero vio posible revalidar el Gobierno mediante pactos con Puigdemont.

Ahora, se oficializa y se espera que, en las próximas semanas, se apruebe en Moncloa el techo de gasto y la senda de estabilidad. Unos objetivos que ponen las bases para la elaboración oficial de los Presupuestos Generales del Estado.

Una Ley y una mayoría absoluta en contra

El Ejecutivo tiene un problema: la nueva aritmética parlamentaria. La ley de estabilidad Presupuestaria, elaborada en el año 2012 y que entró en vigor en 2013, establece que "los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública", aprobados por el Gobierno, deben remitirse al Congreso y al Senado. En la Cámara Baja, el PSOE y sus socios suman 179 escaños. Una ventaja que se revierte en la Cámara Alta donde el PP disfruta de una cómoda mayoría absoluta.

La norma de Estabilidad Presupuestaria, que fue uno de los compromisos de España ante Bruselas durante la crisis económica de 2008, establece que "si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento". El problema es evidente: la mayoría absoluta del PP volvería a tumbarla, lo que imposibilitaría elaborar los Presupuestos.

¿Cambiar la ley?

En Moncloa sólo repiten que habrá Presupuestos y que los Ejecutivos de Pedro Sánchez han dado "sobradas muestras" de hacerlo "en tiempo y forma" pero el bloqueo parlamentario al que pueden ser sometidos preocupa al Gobierno. Desde la noche del 23 de julio, saben que cualquier norma va a sufrir una ralentización a la hora de aprobarse.

En el Ejecutivo han diseñado una legislatura sin muchos "hitos legislativos", ya que son conscientes de su debilidad parlamentaria. Cualquier norma va a ser tumbada por la Cámara Alta y tendrá que volver al Congreso. Una estrategia que, en el caso de la senda estabilidad, no vale. La ley es clara al respecto.

En Hacienda, no quieren barajar alternativas y no quieren especular sobre qué pasaría si el Senado vota en contra de la senda de estabilidad. "Si la tumba el PP, pues ya veremos qué se hará". Nadie quiere especular pero parece más factible cambiar la ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque en Bruselas puede que no hiciese mucha gracia, que romper "el muro" que Sánchez levantó contra la derecha.