La alcaldesa de Pamplona: "Una posible moción de censura sobrevuela desde el 17 de junio"

Este miércoles supimos que Santos Cerdán, el fontanero de Sánchez que acordó con Puigdemont la amnistía, negoció con Arnaldo Otegi el desalojo de la número uno del PSOE-PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Saiz, nueva ministra de Seguridad Social, para que no pusiera pegas a una operación que abre las puertas al regalo del Ayuntamiento de Pamplona a EH Bildu.

Este viernes, la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola Guillén, ha declarado en Es la mañana de Federico de esRadio que "una posible moción de censura sobrevuela en Pamplona desde el 17 de junio, fecha en la que me hicieron alcaldesa por ser la fuerza más votada". La regidora de UPN ha remarcado que "es imposible que me centre en eso" y ha pedido que, si los acuerdos existen, se hagan "explícitos para que los conozcan los ciudadanos".

Ibarrola ha declarado que el 600º aniversario del Privilegio de la Unión –los tres burgos, Navarrería, San Cernin y la Población de San Nicolás se unieron en una sola entidad, el Ayuntamiento de Pamplona, tras siglos de conflictos entre ellos– "fue un acto maravilloso" al que fueron invitados los Reyes, pese a las protestas independentistas: "Les invitamos nada más llegar la alcaldía, aceptaron la invitación y fue un acto precioso. Mucha gente salió a saludar a los Reyes, ellos se fueron muy contentos por el cariño recibido y yo, también quedé muy satisfecha".

Sobre la extrema división ideológica que afecta a los ciudadanos de Pamplona, Ibarrola ha indicado que "hay varios factores que han hecho esto": "El voto en las últimas elecciones se polarizó bastante. Primero, el PSOE se ha encargado de ir blanqueando a EH Bildu. Segundo, porque EH Bildu se encarga muy bien de no hablar para nada de lo que realmente le importa. Habla de temas sociales, de temas que, desde luego, no practica cuando llega al poder, si es que llega. EH Bildu ya gobernó en Pamplona y sólo vimos lo que realmente le importa: su sectarismo, imponer el euskera en todo, poner sus chiringuitos y que no progrese nada de lo que suponga desarrollo para la ciudad, la comunidad y el país".

Pese a todo, la alcaldesa de la capital navarra ha dicho que "hay muchísimos socialistas y muchísimo votante socialista que merecen mi respeto. El PSOE y UPN han hecho mucho por el desarrollo de esta tierra". "Invito al PSOE y a otros partidos a que piensen en la ciudad, en los ciudadanos, y que dejen de estar en el no permanente a todo", ha concluido.