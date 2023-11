Feijóo, contra el giro proterrorista de Sánchez: "Hamás hay que destruirlo y anularlo"

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el acto del Partido Popular Europeo en Barcelona para cargar contra el giro de Pedro Sánchez en la política exterior en Oriente Medio, después de que se comprometiese al reconocimiento de Palestina como Estado después del atentado de Hamás y en un viaje a Israel.

El popular ha dicho que "sin duda Palestina tiene derecho a la paz", también "tiene derecho a la prosperidad" y "tiene derecho a que se respeten todas las normas de derecho internacional y de derecho humanitario", ha dicho.

"Pero Palestina no es Hamás y a Hamás hay que destruirlo y hay que anularlo", ha recalcado para acto seguido explicar que el PP no va a apoyar las decisiones de Sánchez en este sentido: "No se puede pretender que un partido de Estado como el Partido Popular apoye esta postura.