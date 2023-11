Albares da por zanjada la crisis con Israel… cargando contra Israel

José Manuel Albares ha asegurado este martes, en declaraciones a Telecinco, que la crisis diplomática con Israel generada tras las burradas pronunciadas por varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, incluido el presidente, ha sido ya zanjada. Sin embargo, acto seguido, el ministro de Asuntos Exteriores no ha hecho otra cosa que cargar… contra Israel.

Rebobinemos: el Ministerio de Exteriores de Israel convocó el pasado viernes al embajador de España después de que Pedro Sánchez dijera en el paso fronterizo de Rafah que, si la UE no se ponía de acuerdo a la hora de reconocer al Estado palestino, España "tomará sus propias decisiones". El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó "rotundamente" las afirmaciones del presidente español, así como las de su homólogo belga, Alexander De Croo, considerando que los dos líderes no señalaron de manera clara a Hamás por los crímenes cometidos. El sábado, los terroristas de Hamás felicitaron a Sánchez por su "postura clara y audaz"; el domingo, volvió a atizar a Israel por "la matanza indiscriminada de civiles". Por su parte, Albares transmitió este lunes al titular de la misma cartera de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al Maliki, "la solidaridad del pueblo español con la tragedia que sufre el pueblo palestino" y, por la tarde, conversó con la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon.

Después de todo esto, Albares ha dicho este martes que "España tiene una línea muy clara que no va a cambiar" y que "España no va a tolerar nuevas declaraciones" sobre su supuesto apoyo a Hamás –la organización terrorista que, como ya se ha apuntado, alabó a Sánchez–. El ministro ha contado que este lunes habló con la embajadora Radian-Gordon para trasladarle que "las palabras completamente falsas del presidente de Israel hacia el presidente del Gobierno son inaceptables para nosotros y no pueden volver a reproducirse".

Albares ha insistido en que España rechaza el "ataque de una organización terrorista como es Hamás y la solidaridad con las víctimas, dos de ellas españolas", y que también exige que se libere de manera "inmediata e incondicional" a los rehenes. Y, tirando de estribillo, ha añadido: "Vamos a seguir solicitando un alto a fuego lo más amplio posible y una solución definitiva que incluya el reconocimiento de un Estado palestino".

Además, Albares ha dicho que "no hay que extenderse más sobre esto. Nuestra posición ha quedado clara" y el Gobierno va a estar siempre "entre los que construyen paz" y trabajan para que "esta vez sea la última que vemos un ciclo de violencia en Oriente Medio".