Feijóo advierte a Sánchez de que hará "una oposición proporcional a su Gobierno radical" y "reaccionario"

Alberto Núñez Feijóo inaugura la nueva etapa de dura oposición a Pedro Sánchez que tendrá que llevar a cabo la presente legislatura. El presidente del Partido Popular ha presentado ante la Ejecutiva de su partido el nuevo equipo que ha configurado para hacer frente a un Gobierno que ha calificado como "el más radical de los últimos 45 años" y "reaccionario".

"Responderemos con una oposición proporcional y proporcionada al Gobierno radical", ha advertido en presencia de la cúpula de su partido, recién remodelada, a la que ha pedido "dar su mejor versión" ante la situación que va a vivir España, y "ensanchar el partido y los votos para mantener y obtener mejores victorias", en clara alusión a los votantes descontentos con el PSOE que pueda aglutinar el PP, así como el electorado de Vox al que también aspiran a convencer.

Sus palabras tienen lugar después de que el PSOE y sus socios hayan tachado a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, de "ultra". Unos ataques a los que Feijóo ha respondido advirtiendo de que "Sánchez quiere de mí lo que el PSOE es para sus socios: una marioneta, y no lo soy ni lo somos", ha dicho tajante.

En plena ofensiva del Gobierno para intentar minar al PP y dividirlo, Feijóo ha advertido de que no es el momento de "mirarse al ombligo" ante un Pedro Sánchez que va a intentar hacer "lo mismo que está haciendo con España" ante su "falta de límites: "Intentarán manipularnos, enfrentarnos y mentirnos", ha advertido, proclamando que "no lo acepto ni lo aceptaré jamás".

Después de que el PSOE criticara ayer al PP por no aplaudir el discurso de la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, Feijóo ha avisado de que "no nos van a callar". "Pretenden que callemos", "pretenden que aplaudamos", "pretenden que seamos cómplices", ha asegurado. "No nos vamos a hacer perdonar por quienes quieren erosionar las instituciones y la convivencia", ha advertido.