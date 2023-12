Feijóo se declara "atónito" ante la "humillación" de Sánchez a España: "No sé qué le pasa por la cabeza"

Las últimas horas han sido especialmente difíciles para un Gobierno acostumbrado a sofocar incendios prendiendo nuevas mechas que le permitan tapar escándalos previos. Una dinámica en la que ha profundizado más que nunca Pedro Sánchez al desatar dos conflictos internacionales con Israel e Italia en apenas un día. A esto se suma el arbitraje al que someterá mañana a España con un mediador internacional.

"La mayoría del pueblo español está atónita ante las noticias y engaños que estamos viviendo", ha dicho Alberto Núñez Feijóo en declaraciones a los medios durante una visita a la Fundación ONCE, al ser preguntado por la cita que tendrá lugar mañana entre el PSOE y Junts en Suiza. Una "humillación a España" que ha calificado de "inaudita" y ante la que ha llegado a "pedir disculpas" a los ciudadanos, visiblemente abochornado por la imagen que está proyectando el país en el exterior.

Su intervención tenía lugar antes de que se publicara el desmentido de la UE a las declaraciones del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ayer dijo tras reunirse con el comisario europeo, Didier Reynders, que "no había preocupación" por la amnistía en Bruselas. Preguntado por esas palabras, Feijóo las ha rechazado de plano lo dicho por Bolaños, asegurando que la Comisión Europea "está esperando al texto definitivo de esa ley para estudiarla y pronunciarse". Una actitud que evidencia preocupación.

El presidente del Partido Popular ha criticado también el malestar que Sánchez ha generado en el gobierno de Italia por haberlo calificado como ultraderecha, además del conflicto diplomático abierto con Israel por decir que "duda" de si cumple con el derecho internacional.

"No sé exactamente qué está pasando por la cabeza del señor Sánchez pero les aseguro que no nos representa", ha dicho Feijóo, alarmado por la gravedad de lo ocurrido en las últimas horas. Por todo esto, ha pedido al presidente del Gobierno "sensatez", "rigor" y "sentido de Estado en la política exterior" ya que "no podemos tener tantos enemigos". Feijóo ha recordado que Sánchez "nos aísla del mundo occidental" con su postura sobre Israel.