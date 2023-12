Vox inaugura "nueva etapa" de choque con Feijóo y el PP le pide "dejar las estrategias partidistas"

Vox ha endurecido el tono de su crítica hacia el PP, aunque sin propiciar una ruptura de los gobiernos autonómicos, después de que Alberto Núñez Feijóo no haya concretado todavía ningún encuentro con Santiago Abascal, como le pidió este último durante la manifestación contra la amnistía convocada por la sociedad civil en Cibeles.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha evitado en rueda de prensa hablar de "ruptura" de las relaciones con la cúpula nacional del PP, a pesar de la insistencia de la prensa, ante la que no ha podido concretar qué implicaciones tendrá el distanciamiento propiciado por los de Abascal.

"Es difícil que haya una ruptura cuando el PP ni siquiera ha dado muestras de que quiere avanzar de verdad en dar una respuesta coordinada al golpe", ha dicho, derivando las responsabilidades hacia Feijóo que "ha dado por imposible esa acción coordinada con Vox para frenar el golpe de Estado". "Constatamos que el PP no quiere trabajar de la mano con Vox", ha insistido en decir Garriga, que ha reprochado a Génova haber decidido ir por su lado.

El foco de conflicto, las comisiones parlamentarias

Entre las causas del enfrentamiento, el reparto de las presidencias de las comisiones parlamentarias que el PP ha acordado con PSOE y Sumar en un pacto que, según fuentes populares, "tiene por finalidad el control al Gobierno". "De otra forma, los ministros no comparecerían para dar explicaciones", aseguran, dado que entre las funciones de la presidencia se incluye la convocatoria de las comisiones que dan trámite a las leyes.

Según ese reparto, el PP presidirá doce comisiones, los socialistas quince, Sumar seis, ERC dos y Vox, ninguna. Fuentes del partido de Feijóo atribuyen el enfado de los de Abascal a este motivo, reprochándoles estar más pendientes del reparto de cargos que de la labor de oposición al Gobierno.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha rebajado el nivel de enfrentamiento con Vox, pidiéndole "dejar las estrategias partidistas" a un lado y no estar más pendientes de "las siglas" ante "la gravedad del momento" que vive España. "No sé a qué relación se refiere Vox, es difícil seguirles, la semana pasada nos acusaban de ser gallinas que no ponen huevos, apelaban a la testosterona…", decía al ser preguntado por la prensa.

Garriga defendía en cualquier caso que Vox "va a ser responsable" y "plantará cara" al golpe de Estado desde los gobiernos que comparten con el PP en las comunidades autónomas. "Feijóo y Génova parece que están más preocupados en repartirse las comisiones en el Parlamento", criticaba, apelando al presidente del PP para que responda "qué va a hacer para plantar cara al golpe de Estado".

Precisamente, la ley de amnistía será calificada mañana por la Mesa del Congreso y el PP avanza que "no descarta ninguna acción judicial, institucional y en la calle" para ponerle freno, aunque esperarán a que se abra el período de enmiendas para actuar, dado que entienden que sólo conocemos hasta ahora parte de la norma, a falta de los cambios que introduzcan los separatistas.