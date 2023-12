Noelia Núñez, vicesecretaria del PP: "Haremos una oposición dura porque vamos a vivir situaciones muy duras"

Noelia Núñez es uno de los perfiles en auge dentro del Partido Popular, especialmente ahora que acaba de ser nombrada vicesecretaria de Movilización y Reto Digital. Acostumbrada a hacer oposición al PSOE como líder del PP en Fuenlabrada, tiene claro que la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez debe ser "dura y firme" dada la gravedad del momento. Núñez recibe a Libertad Digital en la sede del partido de la calle Génova en la semana que la Constitución celebra su 45 aniversario.

¿Cómo afronta el PP esta nueva etapa de oposición una vez renovada su cúpula?

Con mucho trabajo, nos va a tocar remangarnos, defender lo que creíamos conquistado. Se daba por hecho que la Constitución era inamovible, que la separación de poderes era una premisa que respetábamos todos, que el Gobierno debe someterse al imperio de la ley pero Sánchez ha dicho que no va a ser así, que esta legislatura va a depender de un fugado de la Justicia. Nos va a tocar pelear y defender lo básico: la Constitución que ahora celebra su 45 aniversario.

¿Está en riesgo la Constitución?

El PSOE está centrado en pactar con aquellos que quieren destruirla. Dijo que la amnistía no cabía en la Constitución y el resultado del 23-J le hace depender de aquellos que insultan permanentemente a España, a sus instituciones y al Estado de derecho. Sánchez ha decidido libremente a sus socios, y que esos siete votos valen más que la Constitución que nos dimos entre todos. Está en riesgo por única decisión de Sánchez.

¿Se puede pactar la renovación del CGPJ con quien pone en riesgo la Constitución?

El Ejecutivo presiona ahora porque ha tenido una semana horrible en la que representantes del PSOE se van a Ginebra a decidir el futuro de los españoles, el CGPJ dice que el nombramiento del fiscal general es un abuso de poder y se cuestiona el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. El PSOE, desesperado y acorralado, introduce un tema que no es prioridad para los españoles. Nosotros queremos despolitizar la Justicia. Sánchez sólo quiere controlar las instituciones del Estado, incluido el CGPJ. Ahí no nos encontrará.

Cuando fue nombrada vicesecretaria fue criticada por ser mujer y joven ¿que sintió?

No le doy mucho crédito a esas críticas, soy defensora de que el trabajo se demuestra trabajando y no centrándonos en esos temas. Esas críticas, por ser mujer o ser joven, suelen venir de quienes abanderan las causas feministas o quienes se alzan intentando representar a los jóvenes. Lo que piensa la izquierda de mí me preocupa poco.

¿Le molesta que digan que es la ‘cuota Ayuso’ dentro del PP?

La izquierda intenta generar fricciones, un enfrentamiento inexistente. Somos afiliados del PP y la izquierda, que sí tiene fricciones, por ejemplo entre Page y Sánchez, intenta trasladarlas al PP, que es un partido fuerte, cohesionado, que tiene un único objetivo: ser la voz de millones de españoles que no quieren lo que hace el Gobierno de Sánchez, y millones que no nos votaron que ven que un presidente les dijo antes del 23-J que amnistía no y que, ahora, por siete votos, amnistía sí. Y es lo primero que lleva a un Pleno y por la vía de urgencia.

¿Las mujeres de derechas están más expuestas a la crítica?

A las mujeres de derechas se nos ataca mucho, se nos defiende poco por parte de aquellas que se intentan apropiar de la voz de las mujeres, pero no necesitamos que nadie nos defienda. Ya estamos nosotras trabajando, luchando, en igualdad de condiciones.que nuestros compañeros.

Los nuevos perfiles del PP han sido calificados como "duros" ¿harán una oposición dura al Gobierno?

Lo que no puede esperar el Gobierno es marcarnos la línea de oposición, sólo faltaría. Va a ser una oposición contundente, dura, en las instituciones y en las calles, porque vamos a vivir situaciones muy duras.

¿Qué labor va a desempeñar como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital?

Tenemos grandes retos, sobre todo en el área digital, somos defensores de la responsabilidad y protección de los más jóvenes, con el uso de las pantallas y las redes sociales. Vemos nuevas adicciones, nuevas formas de acoso como el ciberacoso. Queremos liderar esa respuesta. También estar pegados a la calle porque nos va a tocar movilizarnos muchas veces con este Gobierno.

¿Van a incrementar su presencia en redes?

La comunicación política ha cambiado radicalmente, tenemos que estar en todos lados. Las redes sociales son una herramienta maravillosa para tener un contacto cercano con el ciudadano, aunque también tienen sus riesgos. Esa presencia tiene que ser permanente y total. Igual que estamos en la calle con una mesa informativa, las redes sociales también ayudan.

Uno de los partidos con más presencia es Vox, ¿qué relación tiene que tener el PP con este partido?

Estamos en hacer oposición al PSOE, a Pedro Sánchez, y no nos vamos a distraer bajo ningún concepto. España está en un momento excepcional sin precedentes, todo aquello que nos distraiga no va a ocupar nuestro tiempo. Que cada uno elija su camino y lo que tiene que hacer. Nosotros hemos elegido hacer oposición a Sánchez, otros tendrán que elegir qué quieren hacer.

Esta semana Vox ha dicho que rompe con el PP nacional, ¿no cree necesario un frente común ante el Gobierno?

Todo el que quiera hacerle oposición a Sánchez, debe hacerlo. Somos partidos independientes que nos hemos presentado de forma diferente a las elecciones, con distintas estructuras y formas de hacer política. Hay temas en los que coincidimos y otros en los que no. Nosotros respetamos a sus votantes y al partido pero estamos centrados en hacer oposición a Sánchez y denunciar todo lo que está haciendo. Esto va a ir a más porque es un Gobierno débil e inestable, que depende de quienes no quieren a España.

¿Qué se puede esperar del PP más allá de la denuncia pública?

Ya hemos empezado a actuar, hemos reformado el Reglamento del Senado, donde vamos a pedir informes del CGPJ sobre la amnistía, que haya expertos que hablen sobre ella. También hemos llevado este asunto a Europa. Habrá respuesta en las instituciones y en las calles porque esta ley destroza la separación de poderes y la democracia en nuestro país.

¿Cree que Sánchez aguantará toda la legislatura o vamos a una legislatura corta?

No lo sabe ni el propio Gobierno, durará lo que quiera Puigdemont. Es así de duro y triste. Estamos en manos de una persona que huyó de la Justicia, a la que el Gobierno da toda la legitimidad para decidir el futuro de España. No sabemos lo que va a durar porque no sabemos lo que va a querer Puigdemont. Espero que dure muy poco porque sería lo más beneficioso para nuestro país.