El Partido Popular se resiste a desvelar una fecha para el encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, para evitar que el Gobierno tape con esta cita la polémica sobre la amnistía. El presidente ha mostrado especial interés en que la reunión se produzca antes de que acabe 2023, en pleno trámite de enmiendas de la ley, lo que le permitiría redirigir el foco mediático hacia la renovación del CGPJ.

Desde el PP parecen haber visto clara la jugada, de ahí que opten por exigir que se fije un orden del día y el lugar en el que se va a producir el encuentro, antes de fijar un día. "El cuándo no es importante", "la fecha es lo de menos", ha repetido en reiteradas ocasiones el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en rueda de prensa en el Congreso ante la insistencia de los medios por conocer qué fechas barajan para la reunión con Sánchez.

Un encuentro que los populares entienden como una "maniobra de distracción" o "fuego de artificio" para no hablar de la amnistía". "Que no cuente con nosotros para seguirle el juego", ha advertido Tellado, que ha rechazado la mesa de diálogo propuesta por Sánchez y ha avanzado que entre los temas a tratar no sólo pretenden incluir el CGPJ, la reforma del artículo 49 de la Constitución o la financiación autonómica, sino también "lo que preocupa a los españoles", como la amnistía o las comisiones parlamentarias para perseguir a los jueces.

En cuanto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el PP insiste en que cualquier acuerdo pasa, imprescindiblemente, por reformar la ley actual para garantizar la independencia judicial, "como pide también Europa", de forma que sean los jueces los que elijan a sus propios representantes.

Tellado ha señalado a Sánchez como el verdadero responsable de que no se haya producido todavía un acuerdo, recordando que el presidente ha rechazado en repetidas ocasiones alcanzar pactos de Estado con el PP. "Sánchez dice que le preocupa renovar el CGPJ pero miente, lo que le preocupa es controlar el CGPJ", ha asegurado, advirtiendo de que si el presidente no admite sus condiciones, "no sabe de qué quiere hablar".

En cuanto a la financiación autonómica, el PP reclama que no se produzca una negociación bilateral entre el Gobierno de Sánchez y Cataluña; y para reformar el artículo 49 de la Constitución que permita eliminar el término "disminuido" piden "garantías" al presidente para que sus socios no aprovechen la reforma e introduzcan sus habituales reivindicaciones, como el referéndum o contra la Corona.