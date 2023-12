Alberto Núñez Feijóo ha defendido el rechazo del Partido Popular a la Ley de amnistía defendida por el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, en ausencia del presidente Pedro Sánchez. En un discurso muy duro contra el Gobierno, el líder de la oposición ha advertido de que se está cometiendo un "fraude" de ley y un acto de "corrupción" en una sesión que ha calificado como "la más triste desde el 23-F", en referencia al golpe de Estado de 1981.

Previamente, Patxi López, aseguraba que "la propia Constitución nace de la amnistía", poniendo en el mismo nivel la norma que beneficiará a Puigdemont que la de 1977. Allí donde Patxi López veía "convivencia", el presidente del PP le corregía y añadía que había "conveniencia". El líder de la oposición resumía el objetivo de la norma en un sólo objetivo: "A Pedro Sánchez le importa Pedro Sanchez".

"Lo que el actual PSOE ha traído en una vergüenza internacional y un bochorno", añadía Feijóo, advirtiendo de que esta ley "deslegitima" al Gobierno para "pedir cumplir las leyes a los ciudadanos" y "abre la puerta a que el Gobierno anule cualquier delito". "Si permitimos que este Gobierno dicte que culpables son inocentes, ¿qué le impediría mañana que declarar que los inocentes son culpables?", ha criticado.

El toma y daca entre Feijóo y López ha continuado durante toda la tarde. "Es la ley de la esperanza", afirmaba Patxi López, a lo que Feijóo le apostillaba que era la norma "de la esperanza de llegar a la Moncloa", lamentando que "van a votar en contra de sus compromisos y del Estado de Derecho".

Abascal, contra Feijóo

Desde Vox, Santiago Abascal ha optado por centrar su intervención desde la tribuna del Congreso en criticar a Feijóo, por condenar sus palabras sobre Sánchez en el medio argentino Clarín. El líder de Vox le ha acusado de "no estar a la altura" del momento que vive España y "ser un simulacro de oposición", recordándole que él nunca entró a valorar su foto navegando en barco con un narco cuando la prensa le preguntó al respecto.

Abascal recordó además el "me gusta la fruta" de Ayuso para reprochar al PP no haberse escandalizado en aquella ocasión y salir ahora a rechazar sus palabras. El choque pillaba a Feijóo desprevenido que no ocultaba su asombro al escuchar al líder de Vox desde su escaño. Antes de la cascada de reproches, Abascal recordaba a Patxi López la imagen de las Juventudes Socialistas pidiendo guillotinar a Mariano Rajoy.

Junts advierte que esto es sólo el principio

Mientras, los socios separatistas del Gobierno de PNV, Bildu, ERC o BNG, han evidenciado un frente común al defender la amnistía como una norma "necesaria" y un "paso importante" para "devolver a la política el conflicto", avanzando que será sólo el principio de futuras reivindicaciones, como el referéndum de independencia.

Desde Junts, Josep María Cervera, ha declarado que la amnistía servirá para que el Estado "pida perdón" a los golpistas y parar "reparar una injusticia pero "en ningún caso será una renuncia a la independencia". "La amnistía dará paso a una negociación entre naciones para decidir nuestro futuro", ha advertido.

La sesión ha acogido también el estreno de Podemos como nuevo integrante del Grupo Mixto, tras su ruptura con Sumar. La encargada de ejercer de portavoz ha sido Martina Velarde, que ha defendido la supuesta supremacía del Congreso sobre el resto de poderes del Estado, en base a la "soberanía popular".

Pese a la advertencia de los morados de que podrían votar en contra de la amnistía si contemplaba delitos de corrupción, hoy han proclamado que "se alegran de que se desjudicialice el conflicto de Cataluña". La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha avanzado su voto en contra a pesar de haber apoyado la investidura de Sánchez porque "no nos gusta el motivo, las formas ni la urgencia".