Un robot no binario aterriza en los dibujos infantiles de RTVE: "Sé que estoy a salvo cuando estoy entre mis amigues"

El género no binario aterriza en RTVE a través de los dibujos infantiles. Así lo denuncian las feministas, que acusan a la televisión pública de difundir una "doctrina transgenerista que niega la realidad sexuada de los seres humanos". En una queja remitida a la Defensora de la Audiencia, así como a la presidenta del Observatorio de Igualdad y a la delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia concretamente el capítulo de "Transformers" titulado "Hogar. 1ª parte", que fue emitido por Clan el pasado 2 de diciembre y que sigue disponible a través de su página web.

"Yo soy Nightshade y ‘elle’ es mi pronombre", se presenta un robot gigante ante una niña atemorizada que, sin embargo, pronto se tranquiliza: "Sé que estoy a salvo cuando estoy entre mis amigues y otra gente no binaria". El robot no entiende a qué se refiere y la pequeña se lo explica: "Gente que no es femenina o masculina". "¡Qué palabra tan adecuada para una experiencia tan maravillosa!", responde entonces la máquina.

La carta remitida a RTVE

Para las feministas, dicho fragmento constituye un nuevo ejemplo de "adoctrinamiento", inadmisible en un ente público y menos aún en los espacios destinados a los más pequeños de la casa. "El tratamiento de los contenidos en las series infantiles no debe nunca generar confusión en una etapa clave del aprendizaje y comprensión", denuncian en la misiva, en la que recuerdan que los seres humanos "somos hombres o mujeres" y que "no son nuestros comportamientos los que definen esas categorías".

En este sentido, la plataforma insiste en que si bien comparte "la lucha que las instituciones públicas han emprendido desde hace décadas contra las imposiciones de comportamientos culturales adscritos a uno u otro sexo", dicho compromiso "no debe confundirse con la promoción de contenidos que oculten a las niñas la realidad sexuada de los seres humanos".

Por todo ello, solicitan a la televisión pública que retire de su parrilla y de su web el mencionado episodio, amparándose en los "Principios básicos de la programación de RTVE", que establece que sus contenidos deben promover la defensa de los valores sociales asumidos por todos. "La promoción de contenidos transgeneristas vulnera dicho mandato y pone en riesgo el sano desarrollo de la personalidad de los menores a los que se presenta una mera ficción como algo alcanzable, dando así un primer paso para introducirles en el camino de la farmacología y posterior cirugía para aspirar a una imposible modificación de su realidad biológica", denuncian las feministas.

Otras polémicas

Esta no es, en cualquier caso, la primera polémica que ha enfrentado a las feministas con RTVE. El año pasado por estas mismas fechas, en pleno debate sobre la ley Trans, numerosas asociaciones denunciaron ante el Defensor de la Audiencia el escandaloso reportaje emitido por Informe Semanal que defendía todos los postulados del Gobierno y minimizaba, cuando no ridiculizaba, las críticas de las asociaciones feministas y de las familias de adolescentes que sufren disforia de inicio rápido.

Además, hace tan solo unos meses, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres también lideró una protesta masiva contra el entre público por una información de RNE que se refería a las mujeres como "personas menstruantes". Tras pedir explicaciones al respecto, RTVE reaccionó con una airada respuesta, en la que les aconsejaba informarse mejor: "Resulta que los ‘hombres trans’ también tienen la regla".

Las feministas denunciaron entonces el tono "irrespetuoso", así como la "misoginia" y el "periodismo militante" que demostraba la cadena pública y que, a su juicio, "responde exclusivamente a intereses de activistas que confrontan con la ciencia y desprecian el nombre de las mujeres". Prueba de ello, insistían, es su doble vara de medir: "No se atreven a denominar a los hombres ‘personas eyaculantes’".