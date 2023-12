El PSOE advierte a sus socios de que cualquier enmienda a la amnistía puede "dar razones al Constitucional"

La Proposición del PSOE para la ley de amnistía empieza su tramitación parlamentaria tras su admisión a trámite por parte del Congreso de los Diputados. La siguiente parada será en la Comisión parlamentaria, con toda probabilidad en la de Justicia, en la que se estudiarán las distintas enmiendas que podrían presentar ERC y Junts.

Algunos medios, citando al entorno de Carles Puigdemont, aseguran que en el partido separatista están estudiando si deberían presentar varios cambios, algo que inquieta al PSOE donde ya advierten que "cualquier palabra que la desequilibre podría dar razones al Constitucional" para tumbarla.

Fuentes parlamentarias socialistas apuestan por mantener la ley "palabra por palabra". Los socialistas advierten a sus socios de que cualquier cambio, por mínimo que sea, podría alterar la norma. "Está muy ajustado", aseguran donde creen que cada término ha sido muy medido para tratar de esquivar cualquier posible inconstitucionalidad por parte del Tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido.

Uno de los párrafos que más llamó la atención cuando se conoció la norma fue el de la exposición de motivos. Ahí, tratan de defender y encajar la constitucionalidad de la ley, casi como si fuese una sentencia más que expone las razones por las que se redacta el texto legal. Los socialistas ya advierten de que "no se tocará ni una coma" en este apartado de la Proposición de Ley.

A vueltas con el debate

A los socialistas les ha gustado tanto la exposición de motivos que algunos de sus argumentos eran replicados en la sesión parlamentaria en la que se debatía la admisión a trámite. El portavoz del PSOE, Patxi López, afirmaba que "ningún país ha renunciado a la amnistía", y ponía como ejemplo a Portugal, un caso que ya sale citado en la exposición de motivos de la Proposición de Ley.

Alberto Núñez Feijóo le rebatía recordándole que, más que una amnistía, era un indulto a los jóvenes por la visita del Papa para celebrar la JMJ en Lisboa. El líder del PP añadía que la comparación era "obscena" porque "excluye los delitos contra la integridad territorial y terrorismo" que son "justo los que incluye" la norma del PSOE.

En un paso más allá, el diputado vasco aseguró que "la propia Constitución nace de la amnistía", equiparando la norma que va a beneficiar a Puigdemont con la de 1977. En una curiosa reinterpretación de la Carta Magna, López añadía que la "Constitución no es militante" y que, pese a no hablar de amnistía, "no la prohíbe". Unas valoraciones que le valieron el título irónico de "clase de derecho Constitucional" que le otorgó Alberto Núñez Feijóo.

Allí donde Patxi López veía "convivencia", el presidente del PP le corregía y añadía que había "conveniencia". El líder de la oposición resumió el objetivo de la norma en un solo objetivo: "A Pedro Sánchez le importa Pedro Sánchez" y auguró que tras este primer pago empezaremos a ver "todo lo que sea necesario para prorrogar un mes más la presidencia de Sánchez".