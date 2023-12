Las entidades Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe han remitido a las instituciones europeas un informe donde se detalla el grave deterioro del Estado de derecho en España a raíz de las alianzas de la pasada legislatura del PSOE con ERC y de los acuerdos en esta con los independentistas que han dado pie a la investidura de Pedro Sánchez.

El documento recoge a lo largo de cincuenta páginas los ataques a la independencia judicial, la apropiación por parte del Gobierno del Ministerio Fiscal, del Tribunal Constitucional, la reforma del Código Penal al dictado de los independentistas, las espurias razones en la concesión de los indultos a los golpistas y en la tramitación de la ley de amnistía, las comisiones parlamentarias para acosar a los jueces que actuaron tras el golpe de Estado, el control político por parte del Gobierno de RTVE y la agencia Efe, el abuso de la legislación de urgencia, el uso fraudulento de la figura de la proposición de ley y el ataque sistemático contra los jueces y los disidentes que lleva a cabo la Generalidad catalana.

El texto ha sido elaborado por Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la UAB y catedrática Jean Monnet ad personam, Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la UAB, Carlos Conde, profesor asociado en el departamento de historia de la Northumbria University e Isabel Fernández, profesora titular de Comunicación en la UAB.

Los autores advierten de que el deterioro democrático en España "exige actuaciones antes de que la situación se vuelva difícil de revertir. Las instituciones europeas, que han de velar por el respeto a los principios y valores europeos en todos los estados miembros, no pueden permanecer indiferentes ante la situación que se vive en España".

También destacan que "el deterioro del Estado de Derecho en las instituciones estatales se traduce en las amenazas a la independencia judicial; la tolerancia hacia ciertos delitos, incluida la malversación, con el agravante de que esa tolerancia opera en función de la vinculación de los delincuentes con los partidos de gobierno; la utilización partidista de las instituciones y la falta de independencia de los medios públicos de comunicación".

Alertan además de que con la amnistía se pretende borrar delitos de terrorismo que investigan los jueces y que las comisiones parlamentarias aprobadas en el Congreso suponen una injerencia en el Poder Judicial y un indisimulado intento de amedrentar a los jueces e incluir en la amnistía casos de corrupción.

Otro de los puntos que subrayan es que "la imagen de imparcialidad del Tribunal Constitucional también se ha visto dañada en los últimos tiempos. La designación para el puesto de magistrado del Tribunal Constitucional de personas con estrechas vinculaciones con el Gobierno –un muy reciente Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y una jurista que había sido, hasta hace poco, directora general en el Ministerio de la Presidencia, Laura Díez Bueso– afecta a la imagen de independencia de la institución y, además, implicará con relativa frecuencia la necesidad de que los magistrados se abstengan en asuntos que están vinculados a su actividad en el Gobierno; tal y como ya ha sucedido en varios casos".

En cuanto a los indultos, señalan que respondieron a la necesidad del partido en el Gobierno de contar con el apoyo parlamentario de los nacionalistas. En este sentido, es preciso recordar que el indulto se concedió en contra del criterio manifestado por el Tribunal Supremo –órgano jurisdiccional que había condenado a los indultados–, al no apreciar ni arrepentimiento de los condenados ni razones de equidad justicia o utilidad pública que pudieran dar cobertura al indulto".

En el apartado de la amnistía subrayan que:

"La demanda (o exigencia) nacionalista de una ley de amnistía es doble. Por una parte, resuelve la situación penal de quienes aún no han sido juzgados en relación a los hechos de 2017 (y posteriores, como veremos) y que, por tanto, no pueden ser indultados (en España el indulto no puede producirse antes de la firmeza de la condena). Una amnistía, así, beneficiaría, por una parte, a Carles Puigdemont y los otros investigados por los hechos de 2017 que han huido de la acción de la justicia y permanecen en el extranjero. Por otro lado, a los centenares de cargos intermedios de la Generalidad que en estos momentos están a la espera de juicio por su implicación en el intento de secesión, y que están siendo investigados por malversación (ya no por sedición, una vez eliminado el tipo penal) y también por la utilización ilegal de los datos personales de los ciudadanos para la confección del censo que se utilizó en el referéndum del 1 de octubre".