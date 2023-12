Puigdemont advierte a Sánchez de que si no logra oficializar el catalán en la UE "las consecuencias no serán agradables"

El debate para hablar de la presidencia de turno española de la UE se ha convertido en un debate en torno a la amnistía de Pedro Sánchez y los pactos de gobierno alcanzados con los separatistas para seguir siendo presidente.

El prófugo Carles Puigdemont ha aprovechado su intervención para recordarle esos acuerdos y lanzarle una advertencia si no se cumple el punto que exige poder hablar catalán en la UE: "Si no se aprovechan las oportunidades, las consecuencias no serán agradables", ha dicho, consciente de que tiene en sus manos la posibilidad de dejar caer al Gobierno.

La amenaza se produce a pesar de los esfuerzos del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para intentar que Europa aprobara la posibilidad de que se pueda hablar catalán, euskera y gallego en sus instituciones. Una iniciativa rechazada ayer ante el elevado coste que supone y dado que no se trata de lenguas oficiales en todo el territorio español.

En su intervención final, Sánchez ha respondido a la amenaza de Puigdemont "garantizando que van a seguir promoviendo el uso de lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución", después de defender que "la amnistía es un paso importante en la buena dirección" para "superar un conflicto", en referencia a Cataluña.

Durante el Pleno, Sánchez ha tenido que escuchar además varios reproches de los diputados españoles del PP, Dolors Montserrat, de Vox, Jorge Buxadé, o de Cs, Adrián Vázquez. También de eurodiputados del PPE como Manfred Weber, que le ha retado a decir si respalda los señalamientos de Junts a jueces españoles.