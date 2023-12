En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Álvarez de Toledo ha comentado la grave situación en la que se encuentra España y también cómo vivió la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, que fue criticada por el ministro Félix Bolaños. Sobre esta cuestión ha contado que "fue un acto muy emocionante" y que en el país hispanoamericano "hay mucha gente distinta unidos por la común voluntad de sacarlo adelante". Gente que cree que "hay que cambiar el paradigma" y por ello tienen "un mandato para hacerlo".

Sobre la interpelación de Bolaños, Álvarez de Toledo ha señalado que le gustaría haber tenido más tiempo para interpelar al ministro y contestarle: "¿Usted me llama a mí ultra? ¿Usted, que ha pactado el Gobierno con un secuestrador, un prófugo y un golpista? Mírese al espejo y no me haga reír el primer día".

Sobre estos episodios y lo que se vivió este miércoles en Estrasburgo señaló que se pudo ver que "tenemos a un individuo guerracivilista y abrasivo" al frente del Gobierno, en una "espiral desquiciada antidemocrática para mantenerse en el poder y Europa ha descubierto quién es este personaje".