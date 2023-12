Sánchez no desmiente un encuentro con Puigdemont y evita condenar el acoso de Junts a los jueces

Preso de la hemeroteca y liberado de una convocatoria electoral inminente, Pedro Sánchez tiende a medir un poco más las afirmaciones, moviéndose con ambigüedad para que a su larga lista de enredos no se una otra más las próximas semanas. Al presidente del Gobierno le han preguntado por si le veremos reuniéndose con el fugado Carles Puigdemont en las próximas semanas.

Lejos de desmentirlo, Sánchez sólo se ha limitado a hablar de su agenda para la próxima semana. "Sólo tengo un encuentro con el presidente Aragonés el día 21 de diciembre", ha afirmado a su entrada a un Consejo Europeo en Bruselas. El jefe del Ejecutivo ha añadido que su "agenda es pública y transparente" , aunque lo cierto es que sólo se conoce la más inmediata, la diaria. Es muy complicado saber qué hará dentro de quince días, a excepción de sus compromisos internacionales.

La afirmación de Sánchez no contradice al secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha hablado de un encuentro entre el presidente del Gobierno y el fugado pero sin ponerle fecha. Sin moverse de esa ambigüedad calculada, Sánchez ha evitado condenar los ataques de la portavoz Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, señalando a los jueces pese a que los periodistas le han pedido explícitamente su posicionamiento.

"Yo siempre he sido respetuoso con las posiciones de los jueces, hasta cuando no he tenido la misma visión sobre las mismas sentencias", ha añadido Sánchez que, a continuación, aprovechaba para cargar contra el PP por su postura tras el caso Gürtel o por no renovar el CGPJ. Ni rastro de críticas a Junts o a su portavoz. Sólo leña a la oposición.

Apoyando que un bildutarra sea alcalde de Pamplona

Sánchez también ha aprovechado su entrada al Consejo de Bruselas para defender la moción de censura de Bildu, respaldada por el PSOE, para desalojar a la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, de la alcaldía de Pamplona.

"Si esta moción se produce es por la incapacidad de la derecha navarra de tejer complicidades y de construir puentes con otras formaciones políticas", ha añadido mientras que ha contado que la moción para entregar la alcaldía a Bildu "cuenta con su apoyo" para "sacar de la parálisis a Pamplona".